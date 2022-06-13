Tekden öğrencilerinden sokak hayvanları için ‘Ver Elini Tut Patimi’ kampanyası

Tekden Fen ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin başlattığı ‘Ver Elini Tut Patimi’ kampanyası ile toplanan mamalar, öğrenciler tarafından sokak hayvanlarına dağıtılıyor.

Başlatılan kampanya ile ilgili olarak bilgiler veren Tekden Fen ve Anadolu Lisesi Müdürü Göksel Orhan, “Tekden Fen ve Anadolu lisesi olarak, En‘âm Suresi 38. Ayetin buyruğu buyruğu olan; Yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve gökyüzünde iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa hepsi sizin gibi topluluklardır" ayetini ilke ve rehber edinerek harekete geçtik. Ver Elini Tut Patimi dedik ve okulumuzda hayvan dostlarımız için mama kampanyası başlattık. Toplanan mamaları kendi ellerimizle barınağa teslim edip dostlarımızı sevip besledik. Bizler dünyanın yaşayan bütün canlılara yeteceğine inanıyor ve dostlarımız adına bu ve benzer sorumlulukları üzerimize alıp bu paylaşımlara devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.