Berna Gözbaşı: Ömer Erdoğan ile imza aşamasına geçemedik



İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Prensipte anlaştığımız Ömer Erdoğan ile imza aşamasına geçemedik" dedi.

2021-2022 sezonunun ardından Hikmet Karaman ile yollarını ayıran Kayserispor, teknik direktörlük için prensipte Ömer Erdoğan ile anlaşmıştı. Geçmişten gelen borçları nedeniyle transfer tahtasının kapalı olduğu iddia edilen sarı kırmızılı kulüpte başkan Berna Gözbaşı açıklama yayımladı. Başkan Berna Gözbaşı açıklamasında, "Ekonomik sorunlar sadece ülkemizde değil, tüm dünyada futbolu etkiliyor. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hepimizin ayaklarının yere basması gerekiyor. Prensipte anlaştığımız Ömer Erdoğan ile imza aşamasına geçemedik. Biz köklü, büyük bir kulübüz. Oturmuş, güçlü bir kadromuz var. Kısa süre içinde bu kadro üzerine artı değer katacak, taraftarımıza coşkular yaşatacak bir teknik direktör ile yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ömer Erdoğan ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Yeni bir meydan okuma hedefi ile her konuda mutabık kaldığım Kayserispor ve değerli başkanı Berna Gözbasi hanımefendiyle en son yaptığımız görüşme sonucunda transfer tahtası ile alakalı gelişen maniler sebebiyle büyük bir üzüntüyle bu anlaşmanın tarafımca kabul edilemeyeceğini kendilerine belirttim. Siz değerli spor kamuoyu ve Kayserispor camiasına da belirtmek isterim. Kayserispor ile ismimin geçtiği andan itibaren bana gerek sosyal medyadan gerek ise mesajlarıyla sevgi ve desteklerini gösteren Kayserispor taraftarına teşekkürlerimi ve hürmetlerimi iletiyorum. Gelecek sezonda Kayserispor gönülden başarılar diliyorum" açıklamasında bulundu.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2022-06-14 00:01:19



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