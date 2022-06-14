Bölgesel Amatör Lig: Develispor'da Sebahattin Tekin dönemi

Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Develispor, antrenör Sebahattin Tekin ile anlaştı.

20222023 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele verecek takımlardan olan Develispor, antrenör Sebahattin Tekin ile anlaşmaya vardı. 20212022 futbol sezonunu Kayseri EMAR Grup FK ismi ile tamamlayan ve geçtiğimiz günlerde ismi Develispor olarak değiştirilen takımın antrenör Sebahattin Tekin oldu. Yeni sezonda Sebahattin Tekin'in yardımcılığını Ferit Altıparmak yapacak.

Takımda kaleci antrenör olarak da Özkan Yıldırım görev yapacak.

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