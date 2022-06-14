Kayseri Futbol Disiplin Kurulu kararları Yeni Kıranardıspor’dan Mustafa Aydın'a 6 maç ceza

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Kayseri Futbol İl Disiplin Kurulu, 13 Haziran 2022 tarihli toplantısında Disiplin Kuruluna sevk edilen dosyaları görüşerek karara bağladı.

Kayseri Futbol İl Disiplin Kurulu, Avukat Mustafa Onur Yapar başkanlığında toplandı. Hakem, Gözlemci ve Saha Komiserleri raporları ve dosya içeriğini inceleyen kurul, Kayseri 1. Amatör küme maçlarında yaşanan olayların dosyalarını inceleyerek karara vardı.

Kayseri Futbol İl Disiplin Kurulu, Güneşspor takımından Ömer Fena Tuna’ya 2 maç ceza, Gazi Osman Paşaspor’dan Çetin Çay’a 4 maç ceza, Gazi Osman Paşaspor’dan Yaşar Şener’e 1 maç ceza verdi.

Kayseri Futbol İl Disiplin Kurulu, Anbar Kızılırmakspor’dan Mustafa Polat’a 2 maç ceza, Akkışla Belediyespor’dan Emre Ağırbaş’a 3 maç ceza verirken, Yeni Kıranardıspor’dan Mustafa Aydın 6 maç, aynı takımdan Fatih Alıcı’ya 3 maç ceza verdi.

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