Bellona Kayseri’den 6 sporcuya milli davet

Bellona Kayseri Basketbol alt yapısında fora giyen 6 isim milli takım kamplarında davet edildi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol son dönemlerde alt yapıya verdiği önemle dikkat çekiyor. Alt yapıda katıldığı U18 ve U16 kategorilerinde büyük bir başarıya imza atan sarı kırmızılılar geleceğe umutla bakıyor. Bellona Kayseri Basketbol U18 takımında forma giyen Feray Dalkılıç ve İlayda Derman U18 Genç Milli Takımına, U16 takımında forma giyen Aslıhan Kaçar, Fatma Melis İplikçi U16 Yıldız Kızlar Genç Milli takımına ve İncilay Derman ve Kayra Fakı ise U15 Yıldız Kızlar Milli takımı aday kadrosunda yer aldılar.

Bellona Kayseri Basketbol Kulübünden yapılan açıklamada, “U16 kategorisinde Türkiye 3.sü olan ve U18 kategorisinde Türkiye 4.sü olan takımımız sporcularından İncilay Derman Kayra Fakı U15 Milli Takımına, Aslıhan Kaçar Fatma Melis İplikçi U16 Milli Takımına, İlayda Derman Feray Dalkılıç ise U18 Milli Takım kampına davet edilmiştir. Geleceğimiz çocuklarımızı tebrik ediyor başarılar diliyoruz” denildi.

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