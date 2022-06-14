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Kayseri'de Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 183. yıldönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, etkinlikler çerçevesinde ilk olarak Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Heykeli'ne çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından düzenlenen etkinlik, Kartal Şehitliği'nde devam etti.

Burada şehitler için Kur'anı Kerim tilaveti okunurken, dualar edildi. Tuğgeneral Yüksel Yiğit daha sonra şehitlerin mezarlarına karanfil bırakarak dua etti.

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