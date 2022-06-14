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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korkulan oldu O binada evin tavanı çocuğun üzerine çöktü

İHA

Korkulan oldu O binada evin tavanı çocuğun üzerine çöktü

Kayseri’de geçen yıl taşındıkları sıfır evin tavanı kızının başına düşen Resmiye Boran, daha önce de kendi ceplerinden onarılmasına rağmen müteahhitin müdahale etmediğini söyledi. Sağlam tavanın dahi çökmesinden korktukları için uyuyamadıklarını söyleyen kadın, yetkililerden yardım bekliyor.
Kayseri’de yaşayan Resmiye Boran, Melikgazi ilçesine bağlı İldem Mahallesi’nden ev aldı. Ancak evin belirtilen tarihte teslim edilmemesi üzerine maddiyatta zorluk çeken aile, geçen yıl evinde oturmaya başladı. Daha sonra evin odalarının ve banyosunun tavanları çatlayarak dökülmeye başladı. Eksik yapılan işlerden dolayı apartman sakinleri olarak sıkıntı yaşadıklarını belirten Resmiye Boran’ın kızının üzerine dün akşam saatlerinde evin sağlam görünen tavanı düştü. Tavanın çökmesi sonucu başından ve vücudunun belirli yerlerinden yaralanan 14 yaşındaki Betül Boran, gece korkudan uyuyamadığını ve sorunlar için müteahhite ulaşamadıklarını söyledi.
Apartmanda oturan herkesin benzer farklı durumlardan dolayı şikayetçi olduklarını fakat hiçbir şekilde müdahale edilmediğini söyleyen Resmiye Boran, “Dün ben çarşıdaydım ve evde de kimse yoktu. Sadece kızım vardı. Duşa girmiş ve çıktığı anda evin tavanı çocuğun üzerine çökmüş. Vücudunun bazı yerlerinde çizikler ve kızarıklıklar var. Kafasında şişlikler ve yaralar var. Babasını aramış daha sonrasında. Babası da alıp hastaneye götürdü. Zaten daha önce apartmanımızda oturan bir komşumuzun da başından böyle bir olay geçmişti yakın bir zamanda. Ben de evin tavanlarına girip baktığımda çatlamalar olduğunu gördüm. Müteahhite de ulaşılamıyor, bulundukları yer de kapalı. Daha önce de başımıza gelmişti. Bu ev teslim edilmedi. 2020 yılında teslim edilecekti ve biz de çok kira parası vermek zorunda kaldık. 2021 yılında tam bir sene olunca artık teslim edilmeden taşınmak zorunda kaldık buraya. Geldiğimizde balkonlarında demir de yoktu. Mutfak dolapları da takılmamıştı ama biz artık evimizin içinde oturmaya başlamıştık. Tamir etmiyorlar buraları. Daha önce 3 defa tamir edilmesine rağmen hep aynı yerden çatlak, kabarıklık, döküntü sürekli oluyor. Olaydan sonra sabaha kadar uyuyamıyoruz. Evin içinde gezemiyorum acaba nereden ne düşecek diye çünkü baktığım zaman o tavanda çatlak görünmüyordu ama orası yıkıldı. Ora yıkıldıysa çatlak olan yer dünden yıkılır. Çatlak olmayan yerden de korkuyoruz. Çocuğum da sabaha kadar uyumadı ben de uyumadım onunla birlikte. İnsan korkuyor haliyle. Diğer komşuların da çeşitli sıkıntıları var burayla alakalı. Duvarlar yamuk, kapıla sürekli değişiyor. paraları ödenmemiş ve onun için değiştirmeyeceklerini söylüyorlar. Çok sıkıntı çekiyoruz bina olarak ve zor durumdayız. Herkes bu durumdan şikayetçi” dedi.
Üzerine tavan çöken 14 yaşındaki Betül Boran da geceleri korkudan uyuyamadığını söyleyerek “Dün duşa girmiştim. Duştan çıkınca büyük bir ses duydum. Kafamı kaldırdığımda zaten tavan başıma doğru çöktü. O an başım döndü ve gerisini hatırlamıyorum, bayıldım. Kendime gelince evde kimse yoktu ben de babamı aradım. Babam geldi hastaneye götürdü. Röntgen çekildi, kafamın belirli yerlerinde şişlikler, vücudumda çizikler var. Bu konuyla alakalı da davacı ve şikayetçi olduk. Olaydan sonra da uyuyamıyorum. Çok korkuyorum ne zaman düşecek diye. Çünkü orada çatlaklar yoktu, çatlak olan yerler zaten düşerdi. Çatlak olmadan düştü orası ve korkuyorum uyuyamıyorum gece” ifadelerini kullandı.

“Aynı apartmanda başka bir dairede çöken tavan, amatör kamerada”
Yine aynı apartmanda yaşayan Murat Selvi’nin oturduğu evin de tavanı geçtiğimiz günlerde çökmüş ve aile tarafından amatör kamera ile kayda alınmıştı. Tavanın çöktüğü anlar amatör kameraya yansırken, bu sırada çocuklarını alan Selvi ailesi faciayı önlemişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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