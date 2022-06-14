Sağanak yağış Develi’de hayatı olumsuz etkiledi

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Kayseri’nin Develi ilçesinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Öğlen saatlerinde etkisini arttıran yağmurun ardından ilçede yaşayan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sağanağın etkisi ile yollar da su birikintileri meydana gelirken, yayalar karşıdan karşıya geçmekte zorlandı.

Diğer yandan köy yollarında da göletlenmeler oluşurken, bazı evlerin bahçeleri de yağmur suları ile doldu.

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