Kayseri´de sağanakta sele kapılan çoban kurtarıldı; 100 koyun öldü

Metin DEĞİRMENCİ/YEŞİLHİSAR (Kayseri), (DHA)KAYSERİ´nin Yeşilhisar ilçesinde, öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle küçükbaş hayvanları otlattığı sırada sele kapılan çoban Arda Can Şahin (16), jandarma ekiplerince kurtarıldı. İlk belirlemelere göre sele kapılan 100 koyun öldü.
Yeşilhisar ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış etkili oldu. Sağınak nedeniyle hayat olumsuz etkilendi. Akköy Mahallesi Sorgun Yaylası mevkinde 450 küçükbaş hayvanı otlatan Arda Can Şahin ve Mustafa Şahin (17) sağanak yağmura yakalandı. Arda Can Şahin, küçükbaş hayvanları sel sularından kurtarmak isterken suya kapıldı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen Şahin, bölgeye gelen jandarma ekiplerince kurtarıldı. Şahin'i kurtaran jandarma personeli ayağındaki çizmeleri genç çobana verdi. Kendisi ise, giydiği terlikler ile geri döndü. Selde ilk belirlemelere göre 100 koyun sel sularına kapılarak öldü. Yeşilhisar Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Şahin, tedavisinin ardından taburcu edildi. Yaşanan olay sonrası bölgeye hasar tespiti için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, hasar tespiti için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2022-06-14 20:27:21
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