Vali Çiçek’ten Melikgazi’ye ziyaret

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Melikgazi Kaymakamlığını ve Melikgazi Belediyesini ziyaret etti.

Melikgazi Kaymakamlığında ilçe Kaymakamı Bülent Karacan ve Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu tarafından karşılanan Vali Çiçek, ilçenin genel durumu hakkında bilgi alarak, Kaymakamlık personeli ile sohbet etti. Kaymakamlık ziyaretinin ardından Melikgazi Belediyesine geçen Vali Çiçek, ilçe Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve idareciler tarafından karşılandı.

Vali Çiçek, Melikgazi Belediyesi ziyareti sırasında yapmış olduğu konuşmada, “Türkiye'nin sayılı büyüklükte ilçelerinden biri olan Melikgazi'deyiz. Kayseri'nin bu en büyük ilçesinde Kayseri'yi tanımak için önemli fırsatlar bulduk. Proje proje Melikgazi'de neler yapılmış, neler yapılacak ve neler yapılıyor onu gördüm. Çok gururlandığım ve çok etkilendiğim projeler var. Özellikle bu projelerden dolayı hiçbir ayrım gözetmeden her bir mahalleye yapılan yatırımlar, kapalı pazar yerleri ve tarihi eserlerin ortaya çıkarılması noktasında güzel çalışmalar var” diye konuştu.

16 tane okulun Melikgazi Belediyesi tarafından yaptırılmasından memnun olduğunu ifade eden Vali Çiçek, “Bu bizim aslında ciddi şekilde yükümüzü almış. Benim ve Milli Eğitimin yükünü alarak onları koordine etmesi, oraların peyzajlarının dört dörtlük yapılması, bunlar muhteşem projeler. İnşallah bu projeler bir an önce belediyemiz tarafından Kayseri kamuoyuna da anlatılır çünkü onlar da aynı heyecanı yaşasın istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Gördüklerimden ve duyduklarımdan memnun kaldım” dedi.

Vali Çiçek konuşmasının devamında, “Melikgazi Kaymakamı ile Melikgazi İlçe Belediye Başkanı’nın uyumlu çalışmaları ve Belediye Başkanı’nın ekibinin profesyonel yaklaşımı için çok teşekkür ediyorum”

ifadelerini kullandı.

Melikgazi’de yapılan çalışmaları ve yapılacak projeleri Vali Gökmen Çiçek’e sunduklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu da, “Kaymakamımız Sayın Bülent Karacan ile göreve başladığı günden beri uyum içerisinde çalışıyoruz. Sizde Kayseri'de görev başladığınız günden beri Kayseri’ye sahip çıkmanız, birlik beraberlik açısından son derece önemli. İnşallah Kayseri'de uzun yıllar güzel görev ve hizmetler yapmanızı temenni ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.