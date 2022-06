Kocasinan’da yol çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Elagöz’den başlayıp Hasanarpa, Yazır ve Akın Mahallesi’ne ulaşım sağlayan yol çalışmalarını yerinde inceledi. ‘Yol medeniyettir’ anlayışıyla yolları daha geniş ve daha konforlu hale getirdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, merkez ve kırsal mahallelere her alanda hizmet ulaştırmaya devam ettiklerini söyledi.

Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Elagöz’den başlayıp Hasanarpa, Yazır ve Akın Mahallesi’ne ulaşım sağlayan yolu, etaplar şeklinde alt yapısıyla birlikte yeniliyor. Çalışmaları büyük bir titizlikle kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’da ulaşımın kalitesini, konforunu ve güvenliğini artırarak, yüksek standartlarda yol ve kaldırımları hizmete sunmak için çalıştıklarını vurguladı.

Bölgenin yoğun kullandığı yolu etaplar şeklinde yenileyeceklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kırsal mahallelerimizde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Hem merkezdeki mahallelerimiz hem de kırsaldaki mahallelerimize her alanda hizmet götürmeye çalışıyoruz. Elagöz’den başlayıp da devam edecek olan Hasanarpa, Yazır ve Akın’e ulaşacak olan yol çalışmalarımız, etaplar halinde devam ediyor. Bilindiği gibi Mahmut Şahin Caddesi’ni Erkilet Bulvarı’ndan başlayıp da Elagöz’e kadar yolu tamamlamıştık. Bundan sonrada bu güzergahı etaplar halinde sürdüreceğiz. Diğer kırsal mahallerimizde aynı şekilde programımız dahilinde yol yapım çalışmalarına devam edeceğiz. Amacımız, Kocasinan sakinlerimize yakışır bir ilçe hazırlamak ve vatandaşlarımızın daha mutlu, daha huzurlu bir şekilde yaşamalarını sağlayacak her türlü konforu onların hizmetine sunmak içindir. Yapılan çalışmaların şehrimiz ve ilçemiz için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Bölgenin ihtiyacına göre çözümler ürettiklerinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, ‘Yol medeniyettir’ anlayışıyla yol yenileme çalışmaları gerçekleştirerek, şehrin altyapısını güçlendirdiklerini ve yolları daha geniş ve daha konforlu hale getirdiklerini sözlerine ekledi.

