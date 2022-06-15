Vali Çiçek: “Hacılar’ın geleceği emin ellerde”

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Hacılar Kaymakamlığı ve Hacılar Belediyesi iş birliği ile yürütülen Bilim Kent Projesi çerçevesinde ortaokul ve lise öğrencilerinin projelerinin sergilendiği Hacılar Bilim Kent 3. Bilim ve Teknoloji Fuarı’nı gezdi.

Hacılar Kadın ve Gençlik Merkezi’nde düzenlenen fuar gezisine Vali Çiçek, Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Programda bir konuşma yapan Vali Gökmen Çiçek, “Değerli öğrencilerim sizleri tebrik ediyorum. Kaymakamımız çok ısrar etti. Sayın Valim, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin emeklerini görmeniz lazım dedi. Ben de geldim. İyi ki gelmişim. Gerçekten burada gördüklerimden çok mutlu oldum. Kaymakamımızı ve Belediye Başkanımızı kutluyorum, burada çok uyumlu bir çalışma var. Hacılar hepinizin bildiği gibi Türkiye'de başarı hikayeleri yazan bir ilçemiz. Hacılar insanı başarısı, özgüveni ve cesareti herkes tarafından bilinen bir yer. Demek ki Hacılar’ın geleceği emin ellerde” dedi

Hacılar’ın çalışkan ve fedakâr çocuklarını gördükten sonra çok mutlu olduğunu ifade eden Vali Çiçek, “Öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gerçekten öğrencilerle olan ilişkileriniz, güler yüzünüz, pozitifliğiniz beni çok etkiledi. Buradaki arkadaşların yüzünü görünce sizlerin nasıl emek verdiğini hissediyorum. Sizleri tebrik ediyorum. Bu projeyi de takip edeceğim. Beraber başlattığınız bu proje inşallah yarım kalmayacak. Hacılar da artık bir gelenek olarak her sene devam edecek. Bu projenin Hacılar gibi bir yerde olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Birçok il merkezinde bu kadar güzel projeyi göremezsiniz. 12 bin nüfuslu bir yerde öğrencilerimiz neler yapmışlar onlarla gurur duyuyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Program, Vali Çiçek ve beraberindekilerin, Bilim ve Teknoloji Fuarı’nı gezmelerinin ardından sona erdi.

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