Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu: Kocasinan Gençlikspor: 5 - Yeni Esenspor: 1

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu maçında Kocasinan Gençlikspor, rakibi Yeni Esenspor’u 51 mağlup ederek 3 puan kazandı.
Stat: Erkilet 1 Nolu
Hakemler: Rıza Öztürk, Mustafa Bulduk, İbrahim Bayram
Kocasinan Gençlikspor: Alpaslan Ötüken, Emin Osman Kahveci, Ahmet Kahveci, Cankat Yalçın, Bayram Altundağ, Musa Küpeli, Okan Duran, Seyit Bilecen, Ramazan Bulmuş, Ahmet Soyak, Şerafettin Sevim
Yeni Esenspor: Emre Yenidoğan, Okan Poyraz, Ozan Sarıyer, Ali Bektaş, Durmuş Tarım (Çağrı Kartal), Özkan Dönmez, Kahraman Yurday, Emrah S. , Berkay Özdem, Ahmet Aslan, Mehmet Kayan
Goller: Ahmet Soyak Dk. 13 ve 36, Okan Duran Dk.25, Emin Osman Kahveci Dk.34, Şerafettin Sevim Dk.40 (Kocasinan Gençlikspor) Çağrı Kartal dk.85 (Yeni Esenspor)
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.