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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özdoğan; “Amatör sporun her zaman yanındayız”

İHA

Özdoğan; “Amatör sporun her zaman yanındayız”

Amatör Spor Kulüpleri Yöneticileri Hacılar Belediyesi’nin ev sahipliğinde bir araya geldi. Toplantıda konuşan Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan; “Amatör sporun her zaman yanındayız” dedi.
Hacılar Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya 20 spor kulübünün yöneticisinin yanı sıra Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Gençlik Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç, ASKF Başkanı Mutlu Önal, TÜFAD Genel Sekreteri Gökmen Başoğlu ve meclis üyeleri katıldı. Programın açılışında konuşan Hacılar Erciyes Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Yusuf Hakan Özdemir, “Geçtiğimiz sezon zorlu bir dönem oldu, başlarda zorlansak da sonradan BAL Ligi’ne yükseldik. Bundan sonrada yolumuza hızlı bir şekilde devam edeceğiz.” dedi.
TÜFAD Genel Sekreteri Gökmen Başoğlu’da, BAL Ligi'nin çok farklı bir format olduğunu belirterek tüm takımların yanında olacaklarını dile getirdi.
ASKF Başkanı Mutlu Önal ise, bu yıl sahaların çok güzel olduğunu belirterek, “Geçen sezon zor bir dönem oldu. Birlik beraberliğe çok önem veriyoruz. Bilal Başkanıma bu ortamı sağladığı için çok teşekkür ediyoruz. Süper Amatör Küme için, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz bizim için bulunmaz bir nimet. Birinci Amatör kümede 52 tane takımız var. Bu yıl sahalarımız çok güzeldi. Niğde’de Aksaray’da maç oynatılmazken Kayseri’de sahalarımızda Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün desteği ile maçlarımızı yaptık. Hacılar bizim için çok kıymetli bir yer. Bilal Başkanımızın desteğinden dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bizler doğru yolda olduğumuza inanıyoruz. Amacımız geleceğimiz olan çocuklarımıza hizmet. Amatör spor çocuklarımızın geleceği için çok önemli” diye konuştu.
Gençlik Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabak da, Pandemi sürecinin ardından birçok tesisin yeniden projelendirmeye başlandığını söyleyerek, “Futbol adına konuştuğumuzda başta Mutlu başkanımızla birlikte şehrin amatör futboluna ne yapacağımızı konuşuyoruz. Belediye başkanlarımızla gençlerimiz için ne yapabiliriz, bunların çabasındayız. Hacılar Spor Salonu projesini başkanımızın önderliğinde bakanlığımız ile görüşerek harekete geçirdik ve özellikle yatırımların çok olmadığı bir dönemde belli projeleri harekete geçirerek tadilat ve diğer çalışmalar olmak üzere spor salonumuzda çok kısa sürede Hacılar’da tamamlanacak” dedi.
Son olarak konuşan Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan ise böyle bir toplantının Kayserimizde ilkini Hacılar’da yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek şöyle konuştu; “Futbolun da, sporun da aslında amacının birlik beraberlik olduğunu biliyoruz. Sahada rekabetimiz var aslında. Türkiye'nin istediği beklediği atmosferi de biz amatörden başlatarak göstermiş olduk. Çünkü sahada rekabet vardır ama saha dışında birlik ve beraberlik vardır. Sonuçta iyi oynayan kazanır. Amatör sporun sıkıntılarını biliyoruz. Profesyonel dünyanın amatör dünyadan ne kadar uzak olduğunun altını çiziyorsunuz, profesyonel dünyadaki rakamların çok çok az bir yüzdesinin amatör camiye aktarılması halinde inanıyorum ki başta milli takımımız olmak üzere Süper Lig ve 1 lig takımlarının bu kadar ekonomik sıkıntısının olmayacağının altını çiziyorum. Çünkü kaynaklar, genç yetenekler burada. Bu yeteneklerin keşfedilmesi gerekiyor. İnşallah Kayserisporumuz da başta olmak üzere tüm takımlarımız ekonomik sıkıntıdan uzaklaşırlar. Yeni yasada inşallah amatöre ilişkin bir başlık açılır. BAL Ligi’nin ne kadar zor olduğunun farkındayız. Ama şunu biliyoruz ki, Kayserispor futbol ailesi olarak el ele verdiğimiz zaman bu BAL Ligi'nde de süper amatörde de güzel işleri birlikte yaparız.”
Ayrıca gecede Hacılar Erciyesspor Antrenörü Tanju Alan’ın doğum günü kutlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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