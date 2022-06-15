Ev sahibiyle tartışan 2 kardeş, oturdukları daireyi yaktı



Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,(DHA)KAYSERİ'de ev sahibi ile tartışan Osman Ö. ile Gökhan Ö. kardeşler, oturdukları daireyi ateşe verdi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, olay yerine gelen ev sahibi kadın, sinir krizi geçirdi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Önder Sokak'taki 3 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. Henüz ismi öğrenilemeyen ev sahibi, iddiaya göre, komşularını rahatsız eden kiracıları Osman Ö. ile Gökhan Ö. kardeşleri evden çıkarmak istedi. Ev sahibi ile telefonda tartışan 2 kardeş, daireyi ateşe verdi. Komşuların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bu sırada dumandan etkilenen 2 kardeş, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen ev sahibi, yangını görünce sinir krizi geçirdi. Yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla söndürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-06-15 17:32:06



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