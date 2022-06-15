Sosyal medya dolandırıcılığından yargılanan sanığa 4 yıl hapis

Kayseri’de sosyal medya üzerinden ürün satma bahanesiyle vatandaşları dolandıran sanığa 4 yıl hapis ve 8 bin TL adli para cezası verildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık R.G. ve müşteki T.S., Sesli ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Cumhuriyet savcısı, sanığın 'bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Tutuksuz sanık R.G., internet üzerinden alsat yaparak komisyon aldığını ifade ederek, müştekiye 4 liraya ürün sattığını söyledi. R.G., başka bir suçtan cezaevine girdiğini ve ürünü bu yüzden gönderemediğini öne sürerek, "Ceza verilmesi halinde ertelenmesini istemiyorum. Cezamı çekip, bu pislikten kurtulmak istiyorum, müşteki hakkını helal etsin" dedi. Müşteki T.S. ise çeşitli bahanelerle kendisini sürekli oyalayan sanığa hakkını helal etmediğini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık R.G.'ye 'bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 4 yıl hapis cezası ve 8 bin TL adli para cezası verdi.

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