4 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda 4 hırsızlık olayının şüphelisi olarak 4 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğince kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda; 4 farklı hırsızlık olayının şüphelileri olarak belirlenen 4 şüpheli, ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca çalınan 2 bisiklet de bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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