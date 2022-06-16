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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

4 hırsızlık şüphelisi yakalandı

İHA

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda 4 hırsızlık olayının şüphelisi olarak 4 şüpheli yakalandı.

4 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda 4 hırsızlık olayının şüphelisi olarak 4 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğince kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda; 4 farklı hırsızlık olayının şüphelileri olarak belirlenen 4 şüpheli, ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca çalınan 2 bisiklet de bulunarak sahiplerine teslim edildi.
Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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