Büyükşehir’den 200 bin metrekare alana yağmurlama ve damla sulama sistemi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında daha yeşil bir Kayseri için altyapı çalışmalarını güçlendiriyor. Büyükşehir bu çerçevede şehrin çeşitli noktalarındaki toplam 147 bin metrekare alana otomatik yağmurlama sistemi, 45 bin metrekare alana da damla sulama sistemi olmak üzere ortalama 200 bin metrekarelik sulama sistemi kurdu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı Yeşil Alanlar Proje ve Uygulama Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 2022 yılı sulama sistemleri çalışmaları çerçevesinde altyapıyı güçlendirirken, çim alanlarda yağmurlama (spring) ve ağaçlandırma sahalarında damla sulama sistemleri yapımlarına devam ediyor.

Kayseri’nin sahip olduğu çim alanlardaki, Kadir Has Kültür Park alanı 105 bin metrekare, Ahmet Gazi Ayhan BulvarıMahrumlar Kavşağı 23 bin metrekare, Talas Bulvarı 5 bin 500 metrekare, Komando Caddesi 5 bin metrekare, Tacettin Veli Bulvarı bin 500 metrekare, Kartal Şehitliği bin metrekare, Altınoluk Hobi Bahçesi bin metrekare, Aşık Veysel Bulvarı 3 bin metrekare, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı bin metrekare, Doğu Garajı bin metrekare olmak üzere toplam 147 bin metrekare alana otomatik yağmurlama sistemi yapılırken, ağaçlandırma sahalarında ise 75 bin metre boru, 210 adet vana gurubu, 6 bin spring, 50 bin metre damlama borusu ile Molu Kavşağı bin metrekare, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Kavşağı, Buğdaylı Kavşağı 15 bin metrekare, Asri Mezarlık yamaçları 10 bin metrekare olmak üzere toplam 45 bin metrekare alana da damla sulama sistemi kuruldu. Kayseri’deki çim ve ağaçlandırılan alanlar içerisinde toplam ortalama 200 bin metrekare ekili ve dikili alanda sulama altyapısı güçlendirilmiş oldu.

Büyükşehir Belediyesi’nin sulama sistemlerinde ısrarcı olduğu modern sulama yöntemlerinden damla sulama ve yağmurlama sistemlerinin gerek tasarruf açısından gerekse bitki verimi bakımından faydaları saymakla bitmiyor. Suyu toprak yüzeyine belirli bir basınç altında ince damlacıklar halinde yağmur şeklinde püskürten meme veya başlıkların yer aldığı borulardan oluşan sisteme ‘Yağmurlama Sulama Yöntemi’ adı veriliyor. Yeşil alanlarda suları daha tasarruflu ve maksimum verimde kullanmak, çim ekiminde kaymak tabakası nedeniyle tohumun çıkmama riskini ortadan kaldırmak, meyilli arazilerde erozyona neden olmadan sulamaya imkân sağlamak için spring sulama tercih edilirken, damla sulama sisteminde ise suyun, bir boru ve vanalardan oluşan bir sistem aracılığıyla bitkinin tabanına yavaşça damlaması sağlanıyor ve bu sayede kavşaklar ve yamaçlarda ki ağaçlandırma çalışmalarında damla sulama sistemleriyle zamandan ve sudan tasarruf, daha sağlıklı yetiştirme koşulları ve daha yüksek verim elde edilebiliyor.

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