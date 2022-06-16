Kocasinan Belediyesi’nin küçük dostlar çalışmalarına liseli öğrencilerinden destek

Küçük dostlar olarak tanımladığı sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarıyla dikkat çeken Kocasinan Belediyesi, gençlere hayvan sevgisini aşılamak için hayata geçirilen ‘Patikul Projesi’ ile önce hayvan barınağı gezildi ardından beslenme noktalarına yem bırakıldı.

Küçük dostlara 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren Kocasinan Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü ekipleri, bir yandan da doğaya ve hayvana karşı bilinçli nesillerin yetişmesi adına çalışmalara imza atıyor. Bu çerçevede Sümer Fen Lisesi tarafından hayata geçirilen ‘Patikul Projesi’ çerçevesinde liseli öğrenciler, Kocasinan Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Büyükşehir Belediyesi’nin Molu Köpek Barınma Evi’ni ziyaret etti. Can dostlara sevgilerini yansıtan gençler, küçük dostlarla keyifli anlar yaşadı. Ardından hayvan sever öğrenciler, Veterinerlik Müdürlüğü ekipleri ile birlikte sıcak havalar nedeniyle yem bulmakta zorlanan hayvanlar için Kocasinan Belediyesi tarafından belirli noktalara konulan sokak hayvanları besleme noktalarına yem bırakıldı.

Eşref’i mahluk olan tüm canlılara karşı sorumlulukları olduğunu dile getiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Ekolojik dengenin ve şehrimizin doğal güzelliklerinin korunması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu çerçevede hatırlayacağınız gibi sokak hayvanları ile ilgili herhangi bir olumsuzluk durumlarında onlara daha iyi hizmet verebilme noktasında ‘Küçük Dostlar Ambulansını’ hizmete sunmuştuk ve bu çalışmamamız Türkiye’de örnek oldu. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ‘Küçük Dostlar Ambulans’ aracıyla ilçe genelinde yaralı veya hasta olan sokak hayvanlarını kliniğe ulaştırıp, tedavi edilmesini sağlıyoruz. Hoşgörü diyarı Kayseri’mizde yaptığımız hizmetlerle tüm canlıların Kocasinan’da değerli olduğunu gösteriyoruz” ifadelerine yer verdi.

Yeşil alanları ve parkları ile göz dolduran Kocasinan’ın birçok noktasında sokak hayvanları besleme noktaları oluşturduklarını ve bunların Veterinerlik Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenli olarak kontrol edildiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Bu merkezlerde sıcak havalar nedeniyle yem ve su bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu gibi hassasiyet gerektiren çalışmalarımızda toplumun her kesiminden destek de görüyoruz. Üniversite ve liseli öğrencilerimiz de bunların başında yer alıyor” şeklinde konuştu.

Kocasinan Belediyesi’nin Sokak hayvanları için gerçekleştirdiği çalışmaların övgüye değer olduğunu vurgulayan hayvan sever öğrenciler ise, “Belediyemizin yaptığı sosyal projelere destek verebilmek bizler için mutluluk verici bir durum. Biz hayvanları seviyor ve onlara değer veriyoruz. Kocasinan Belediyesi’nin de aynı hassasiyeti göstermesi bizleri gerçek manada memnun ediyor. Bu gibi çalışmaların artarak devam etmesini ve diğer kurumlara da örnek olmasını diliyoruz” diye konuştu.

Sümer Fen Lisesi Felsefe Öğretmeni Berna İnik de bir belediyenin sokak hayvanlarına yönelik yaptığı çalışmaların takdire şayan olduğunu belirterek, hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

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