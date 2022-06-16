Yalçın adaylığını açıkladı Kayseri OSB Başkan Adayı Mehmet Yalçın: "Bugüne kadar yapılanın daha iyisini yapmak için Kayseri OSB sanayicisinin oylarına talip olduk"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalçın adaylığını açıkladı Kayseri OSB Başkan Adayı Mehmet Yalçın: "Bugüne kadar yapılanın daha iyisini yapmak için Kayseri OSB sanayicisinin oylarına talip olduk"

İHA

Yalçın adaylığını açıkladı Kayseri OSB Başkan Adayı Mehmet Yalçın: "Bugüne kadar yapılanın daha iyisini yapmak için Kayseri OSB sanayicisinin oylarına talip olduk"

Kayseri OSB’nin yapılacak genel kurulunda adaylığını açıklayan Mehmet Yalçın, "Bugüne kadar yapılanın daha iyisini yapmak için Kayseri OSB sanayicisinin oylarına talip olduk" dedi.

Basın toplantısı düzenleyen iş adamı Mehmet Yalçın, Kayseri OSB’nin yapılacak genel kurulunda başkanlığını açıklamadı. Burada konuşan Yalçın, "Kayseri OSB, adı ticaretle ve sanayi ile özdeşleşmiş şehrimizin can damarlarından biridir. Bir çoğu Türkiye’ye mâl olmuş 1200’e yakın işletme ve 60 bine yakın çalışan nüfusu ile Kayseri OSB adeta orta ölçekli şehir büyüklüğünde bir merkezdir. Kayseri OSB, kurulduğu günden bu güne kadar, bir çok yönetim tarafından idare edilmiş ve çok büyük gelişme göstermiştir. Bu gelişmenin hızının daha da artması, sanayicilerimizin beklentilerinin karşılanması, sorunların ivedilikle çözüme kavuşturulması büyük önem arz etmektedir. İşte bizler, daha iyisini yapabilmek, herkesi kucaklayabilmek, her zaman OSB sanayicisi ile birlikte olmak, teknoloji çağının gereklerini Kayseri OSB’ye getirebilmek, eksik olanları tamamlamak, yanlışları düzeltmek, bugüne kadar yapılanın daha iyisini yapmak için Kayseri OSB sanayicisinin oylarına talip olduk. Birleştirici, bütünleştirici bir anlayışla Kayseri’ye ve sanayiciye hizmet etmek için adayız. Geçmişteki yapılan hatalardan ders çıkararak, Kayseri OSB’yi Türkiye’nin sayılı OSB’leri arasına sokabilmek için sanayicinin sırtında yük olan bir OSB değil, yük alan bir OSB olabilmek için adayız. Kayseri OSB isminin hatalarla, polemiklerle anılmaktan kurtarılmasına, icraatlarıyla projeleriyle gündeme gelen bir OSB olmasına, deyim yerinde ise fabrika ayarlarına dönmesi gerektiğine inanıyoruz. Bunu sağlayabilmek için de kuşatıcı bir yönetim olmak için adayız. Kendi öz kaynakları ile sanayicisine hizmet eden, kredi borçlarından kurtulmuş, borçlanmayan bir OSB hedefi için adayız. İlk kurulduğu yıllarda olduğu gibi üyelerinden aidat almayan bir OSB olabilmek için adayız. Hesabını kitabını bilen, geçmişte yapılmış ve gelecekte de yapılacak olan işlere ilişkin alacakları ve borçları karşılaştırarak, sanayici aleyhine oluşmuş her işlemi sorgulayabilen bir yönetim olmak için adayız. Kimseyi ötekileştirmeyen, siyasi görüşüne, kimliğine, yaptığı işe göre değil, herkesi eşit şekilde kucaklayan farklı bir yönetim olmak için adayı" ifadelerini kullandı.
"Bizim yönetimimizde hesap verebilen şeffaf yönetim anlayışı hakim olacaktır" diyen Yalçın, "Kayseri OSB sanayicisinin teveccühü ile göreve geldiğimizde ki buna inanıyor ve sanayicimizin ferasetine güveniyoruz neler yapmayı hedeflediğimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ana yönetim tarzımız istişareye önem veren bir anlayışla ilerlemek olacaktır. Sanayicimiz hep el üstünde olacak, OSB’nin kapısı her daim onlara açık olacak, görüşleri her platformda alınacak, talepleri mevzuat çerçevesinde ve bütçe uygunluğuna bakılarak zaman kaybetmeksizin yerine getirilecektir. Yönetim kurulumuz denetim kurulu ile ortak şekilde toplanacak, kararlar çoğulcu demokrasi ile alınacak, çoğunluğun kabul görmediği hiçbir iş için sanayicinin tek kuruşu harcanmayacaktır. Bizim yönetimimizde hesap verebilen şeffaf yönetim anlayışı hakim olacaktır. Ben en iyisini bilirim, en iyi ben düşünürüm denilmeyecek, Kayseri OSB’nin temellerini atan ve emekleri büyük olan ak saçlı akil iş insanlarından oluşan istişare kurullarımızın görüşlerine başvurulacaktır. Projeler danışılacak, örnekleri nerede varsa incelenecek, daha iyisinin Kayseri sanayicisinin hizmetine sunulması için çalışılacak, asla biz yaptık oldu denilmeyecektir" diye konuştu.

"İsrafa yol açan, sanayicinin talebi olmayan veya sanayicimizin hiçbir işine yaramayan iş ve işlemlerden vazgeçilecektir"
Yalçın, "Kayseri OSB’nin genişleme alanlarına sahip olabilmesi, daha çok sanayicimize arsa tahsisi yapılarak yatırıma teşvik edilebilmesi, altyapı ve enerji gibi başlıklarda maliyetlerin düşürülmesi için çalışılacaktır. Başta arsa temini olmak üzere, yatırım teşviklerinden hızlı bir şekilde yararlanılması amacıyla Kayserimizin ileri gelenleri ile birlikte hareket edilecektir. Sorunların çözümü için kapı kapı dolaşılmaktan bıkılmayacak, daha fazla istihdam, daha fazla üretim ve daha fazla ihracat için durmaksızın çalışılacaktır. Kayseri OSB’de aynı veya benzer alanlarda faaliyet gösteren üyelerimizle istişare toplantıları yaparak, sorunları sektörel olarak tespit etmek ve çözüme kavuşturmak için adımlar atılacaktır. Üyelerimize hali hazırda sunulan tüm alt yapı hizmetlerinin iyileştirilmesi sağlanacak, sahada yaşanan sorunlar en kısa sürede çözülecektir. Kayseri OSB’nin görev alanını dışında olan konulara ilişkin de başta belediyelerimiz olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları ile çözüm odaklı çalışmalarda bulunulacaktır. 24 Haziran’da yapılacak olan seçimin Demokratik bir ortamda geçeceğinden şüphemiz yoktur. Bu seçimde adaylığını açıklayan veya açıklayacak olan tüm sanayici dostlarımıza başarılar diliyoruz. Bu seçimin sonucu ne olursa olsun kazananın Kayseri sanayicisi olacağına inancımız sonsuzdur. Kayseri OSB’nin 24 Haziran’da yapılacak olan seçimli genel kurulunda aday olduğumuzu bu vesile ile bir kez daha paylaşmak istiyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

KAYÜ Sosyal Bilimler MYO, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Mezunlarını Verdi
YEREL HABERLER KAYÜ Sosyal Bilimler MYO, 2021-2022 Eğitim-Öğretim ...
Başkan Büyükkılıç’tan YKS öğrencilerine ücretsiz ulaşım desteği
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç’tan YKS öğrencilerine ücretsiz ...
Melikgazi Belediyesi’nin daire satış ihalesine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyesi’nin daire satış ihalesine yoğun ...
Kocasinanlı öğrenciler, gençlik merkezinde sınava hazırlanıyor
YEREL HABERLER Kocasinanlı öğrenciler, gençlik merkezinde sınava ...
Kocasinan Belediyesi’nin küçük dostlar çalışmalarına liseli öğrencilerinden destek
YEREL HABERLER Kocasinan Belediyesi’nin küçük dostlar çalışmalarına ...
İtfaiye erlerine yılanlı eğitim Kayseri'de itfaiye erlerine yılanlarla 'yılan yakalama' eğitimi verildi
YEREL HABERLER İtfaiye erlerine yılanlı eğitim Kayseri'de itfaiye ...
Büyükşehir’in 5’inci Şiir Yarışması “Dadaloğlu” temalı yapılacak
YEREL HABERLER Büyükşehir’in 5’inci Şiir Yarışması “Dadaloğlu” ...
Büyükşehir’den 200 bin metrekare alana yağmurlama ve damla sulama sistemi
YEREL HABERLER Büyükşehir’den 200 bin metrekare alana yağmurlama ve ...
90'lar Partisi iz bıraktı
YEREL HABERLER 90'lar Partisi iz bıraktı
Başkan Özdoğan muhtarlarla istişare toplantısı yaptı
YEREL HABERLER Başkan Özdoğan muhtarlarla istişare toplantısı yaptı
Bakan Soylu'dan, Kayserispor'a 'KADES' teşekkürü
YEREL HABERLER Bakan Soylu'dan, Kayserispor'a 'KADES' teşekkürü
Kayserispor, Çağdaş Atan'ı açıkladı
YEREL HABERLER Kayserispor, Çağdaş Atan'ı açıkladı
Rektör Çalış’tan KGC’ye ziyaret
YEREL HABERLER Rektör Çalış’tan KGC’ye ziyaret
Kayseri'de kayıp Sevil cinayetinin şüphelileri adliyede
YEREL HABERLER Kayseri'de kayıp Sevil cinayetinin şüphelileri ...
Kayseri’de dehşete düşüren cinayetle ilgili 3 kişi adliyeye sevk edildi Şüphelinin babası ve eşi de adliyede
YEREL HABERLER Kayseri’de dehşete düşüren cinayetle ilgili 3 kişi ...
4 hırsızlık şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı
Kayseri'de gezinti için çıktıkları dağda kaybolan 2 genç, 3 saatte bulundu
YEREL HABERLER Kayseri'de gezinti için çıktıkları dağda kaybolan 2 ...
Yürüyüşte kaybolan 2 kişi 3 saat sonra bulundu
YEREL HABERLER Yürüyüşte kaybolan 2 kişi 3 saat sonra bulundu
Kayseri'de 2 yıldır kayıp olan Sevil'in öldürüldüğü ortaya çıktı / Fotoğraflar
YEREL HABERLER Kayseri'de 2 yıldır kayıp olan Sevil'in öldürüldüğü ...
Kayseri'de 2 yıldır kayıp olan Sevil'in öldürüldüğü ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kayseri'de 2 yıldır kayıp olan Sevil'in öldürüldüğü ...
Müstakil evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü
YEREL HABERLER Müstakil evde çıkan yangın itfaiye tarafından ...
Kayseri'de diyabet hastası çocukların yüzü güldü Diyabet Tip 1 hastası çocuklara iğnesiz şeker ölçüm cihazı dağıtıldı
YEREL HABERLER Kayseri'de diyabet hastası çocukların yüzü ...
Ev sahibiyle tartışan 2 kardeş, oturdukları daireyi yaktı
YEREL HABERLER Ev sahibiyle tartışan 2 kardeş, oturdukları daireyi ...
Sosyal medya dolandırıcılığından yargılanan sanığa 4 yıl hapis
YEREL HABERLER Sosyal medya dolandırıcılığından yargılanan sanığa 4 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.