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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘7/24’ YKS'ye hazırlandılar

İHA

‘7/24’ YKS'ye hazırlandılar

Talas Belediyesinin kütüphaneleri özellikle sınav sürecinde olan öğrencilerin vazgeçilmez çalışma noktalarından birisi olmaya devam ediyor.
Açıldığı günden bu yana ders çalışmak ve araştırma yapmak isteyenlerin ideal adreslerinden olan kütüphaneler, geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu yıl da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başta olmak üzere sınav sürecine hazırlananların değişmez adresi oldu. Talas Belediyesi’ne ait 7/24 Kütüphane ve Altıntepe Semt Kütüphanesi, sunduğu imkanlarla öğrencilerin ve üniversite adaylarının sınava en iyi şekilde hazırlanmasına vesile oluyor. Kütüphanede ders çalışan öğrenciler kendilerine çok yararlı bir ortam sağlandığını dile getirdi. Hizmetten duydukları memnuniyeti ifade eden öğrenciler Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti.
Sınav sürecinde kütüphanelerin kendileri için çok iyi bir adres olduğunu söyleyen İsmail Kapusuz isimli öğrenci, ferah bir mekana sahip olan 7/24 kütüphanenin çok güzel bir çalışma ortamı sunduğuna dikkat çekti. Sınava hazırlık sürecin Talas’ın kütüphanelerinde tamamlayan bir diğer öğrenci de her türlü imkânın sunulduğu ifade ederek, her 2 kütüphanede de çalışanların kendilerine son derece ilgili davrandıklarına dikkat çekti.

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