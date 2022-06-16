Boğazına pasta takılan öğrencisini böyle kurtardı Kahraman öğretmen, nefes borusuna pasta kaçan öğrencisini Heimlich manevrası ile kurtardı

Kayseri’de teneffüste yediği pasta nefes borusuna takılan ve nefesi kesilen öğrenciyi nöbet tutan öğretmen Heimlich manevrası ile kurtardı. Öğrencinin koşarak öğretmeninin yanına geldiği anlar ise kameraya yansıdı.

Kayseri’nin Melikgaz ilçesinde bulunan Mustafa Özdal İlköğretim Okulu’nda bir öğrencinin yediği pasta nefes borusuna kaçtı. Nefesi kesilen öğrenci ne yapacağını şaşırırken, koşarak nöbetçi olan öğretmeni Bahtiyar Yavuz’un yanına geldi. Sınıf öğretmeni Bahtiyar Yavuz, öğrencisinin boğazına bir şey takıldığını görünce Heimlich manevrasını uyguladı. Kısa süre içerisinde öğrencinin nefes borusuna kaçan pasta çıkarken, okuldakiler rahat bir nefes aldı. Yaşanan panik anları ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Olayı anlatan sınıf öğretmeni Bahtiyar Yavuz, “Nöbetim esnasında bir öğrenci koşarak yanıma geldi. O anda nefes alamadığını anladım. Heimlich manevrasını öğrenmiştim ve bu manevra aklıma geldi. Bunu yaparak çocuğun bir şekilde nefes almasını sağladım. Öğrencimin boğazına takılan şey pastaymış. Çocuğu ters çevirip sol elimle karın boşluğuna bastırınca boğazında kalan pasta çıktı. Nöbet çok önemli bir görev. Öğrencilerimizin başına iş gelebiliyor. İlk yardımla ilgili konuları bazen es geçebiliyoruz ama bu konu çok önemli. İlk yardım eğitimlerine öğretmenlerimizin de katılmasını tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.

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