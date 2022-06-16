E-Twinning Kalite Etiketi Ödülleri verildi

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen E Twinning Kalite Etiketi projesinde ödüller düzenlenen törenle verildi.

Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Kayseri e Twinning İl Koordinatörü Hakan Tatlı; "Bugün, bizim için çok önemli bir gün. Nitel ve nicelik açısından geçen senelere bakarak neredeyse 45 katı artan bir sayıyla kalite etiketi ödül töreni yapıyoruz. Öğretmenlerimizin gözlerindeki heyecan, ışık çok çok önemli. Sizlerin yerinde olmak isteyen binlerce öğretmen var. Sizler ilham veren, istekli, meraklı heyecanlı, ne istediğini bilen insanlarsınız" dedi. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlyas Yılmaz ise ödül kazanan öğretmenleri tebrik ederek; "Eğitim; gönül işi, gönüllere hitap etme işi. Ne zaman ki çocuklarımızın, gençlerimizin gönüllerine derin izlerle hitap edebilirsek eğitim işimizi de çok güzel şekilde halletmiş oluruz. Onun için ülkemizin geleceği için bizlere çok iş düşüyor. Bunu da gayretiyle öğretmenlerimiz yapıyor, bundan sonra da yapacağız. Böyle bir projenin sizler tarafından sahiplenildiği için hepinizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin çeşitli gösteriler sunduğu programda; Melikgazi, Develi ve Talas ilçelerinde ödül almaya hak kazanan öğretmenlere ödülleri takdim edildi.

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