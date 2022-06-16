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Vali Çiçek, turizm acenteleri ve otel yöneticileriyle bir araya geldi

İHA

Vali Çiçek, turizm acenteleri ve otel yöneticileriyle bir araya geldi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri turizminin tanıtılması amacıyla Turizm Acenteleri ve Otel yöneticileri ile kahvaltıda bir araya geldi.
Programa Valimiz Sayın Gökmen Çiçek’in yanı sıra Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, İl Kültür Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Otel Yöneticileri ve ilimizde faaliyet gösteren Turizm Acenteleri katıldı.
Programda bir konuşma yapan Vali Çiçek, “Burada göreve başladıktan sonra, gezmeye ve görmeye çalışıyorum. Geldiğimde bu kadar güzel, bu kadar pazarlayabileceğimiz alan olduğunun farkında değilmişim. Sadece, merkezdeki Selçuklu Eserlerini ve Erciyes Dağı'nı biliyordum ama gördüm ki inanılmaz derecede bir tarihi hazinenin üzerinde duruyoruz. Kayseri'nin sadece sanayi şehri olarak anılması bence Kayseri'ye haksızlık olur. Çünkü Kayseri çok ciddi bir turistik tarihin de üzerinde duruyor.” dedi.
Vali Çiçek konuşmasının devamında,” Sizler turistik değerleri öne çıkaralım ve ilin tanıtımını yapalım diye çok çalışıyor, çok çabalıyorsunuz. Ben de Kayserinin Turizm potansiyelini arttırmak için elimden geleni yapacağım. Burası sadece sanayi şehri olarak anılıyor ama bunu hep beraber değiştirmek için çaba sarf edeceğiz. Sadece Organize Sanayi Bölgelerinde değil, özellikle otelleri ve acenteleri tek tek gezip şehirde neler yapabiliriz bunları konuşacağım” dedi.
Program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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