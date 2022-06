Kayseri Büyükşehir’in 7,5 milyon yıllık fosil çalışmaları dünyanın ilgisini çekiyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, dünyaca ünlü antropolog ve dünyadaki en önemli paleoantropoloğu olarak bilinen ABD’li Prof. Dr. Tim White ile bir araya geldi. Fosil kazı çalışmalarını yerinde de inceleyen Prof. White, bu kazı çalışmalarının uluslararası standartlarda çok önemli olduğunu, Ankara, İzmir ve İstanbul gibi şehirlerde dahi olmayan Kayseri’deki fosil müzesinin Türkiye’de bir ilk olacağını söyledi. Başkan Büyükkılıç da, Kayseri’nin paleontolojik açıdan tarihinin yeniden yazılacağını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın titizlikle takip ettiği fosil kazı çalışmaları devam ederken, Berkeley Üniversitesi'nden dünyaca ünlü antropolog Prof. Dr. Tim White, Berkeley Üniversitesi doktorası olan ve paleontoloji üzerine çalışmalarını sürdüren bilim insanı Kaliforniyalı Dr. Joshua Carlson, paleolitik arkeolojisi üzerine çalışmalar yapan İspanyalı Dr. Laura Snchez, Barsama ve Yamula Kazıları heyetinden Prof. Dr. Okşan Başoğlu, Prof. Dr. Pınar Gözlük Kırmızıoğlu, Prof. Dr. Cesur Pehlevan ve beraberindeki heyet, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, ziyarette, Kayseri’nin bir açık hava müzesi niteliğinde olduğunu belirterek, “Kayseri, milattan önce 4 bin, bugüne kadar 6 bin yıllık geçmişiyle değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış, medeniyetler açısından en zengin şehirlerden birisidir. Örneğin Cumhuriyet Meydanı’na geldiğiniz zaman en az 6 medeniyetin eserini görürsünüz” dedi.

Kayseri’nin paleontoloji ve fosil alanında da çok büyük zenginliklere sahip olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, sözlerini şöyle devam ettirdi:

“Bu zenginlikleri sadece fiziki olarak yapılanma ya da geçmişteki dokularla değil, bunun yanında Okşan hocam ve heyeti sayesinde anladık ki paleontoloji ve fosil alanında da bu şehrin çok büyük zenginliklere sahip olduğunu gözlemledik. Gerek Kızılırmak havzası olarak bilinen Yamula bölgesinde, gerekse Mimar Sinan’ın doğduğu Ağırnas bölgesinde yapılan kazılar bilim insanlarını ve bizleri heyecanlandırıyor. Biz de her türlü desteği vermeye özen gösteriyoruz. Şehrimize zenginlikler kazandırıyoruz. Hocamızdan aldığımız bilgiler doğrultusunda başı bütün olarak çıkan fosillerin uluslararası bağlamda çok önem arz ettiğini öğreniyoruz.”

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin paleontolojik açıdan tarihinin yeniden yazılacağını söyleyerek, “Şehrimizin uluslararası bağlamda tanıtılması, bizim de bu çıkan fosilleri müzeleştirme yönündeki heyecanımıza heyecan katıyor. Umarım bu açıdan Kayseri’mizin jeolojik, jeomorfolojik ve paleontolojik tarihi yeniden yazılır. Bu işin duayeni olan Tim White hocamıza ve ekibine Kayseri’mize ‘hoş geldiniz’ diyoruz” ifadelerini kullandı.

Barsama ve Yamula Kazıları Bilimsel Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu ise Başkan Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Prof. Dr. Tim White, alanında bir numara olduğu için bizzat gelip görmek istedi. Bilim Merkezi’nde fosilleri inceledi ve ‘çok önemli, müthiş fosiller’ yorumu yaptı” dedi.

Paleontoloji üzerine yaptığı çalışmalar ve jeoloji bilgisiyle dünyadaki en önemli paleoantropoloğu olarak bilinen, şu an hem Avrupa hem Afrika hem de Anadolu paleontolojisi ve paleoantropolojisi üzerine çalışmalarını sürdüren ABD’li Prof. Dr. Tim White ise, “Sizin burada yaptığınız çalışmalar ve bu gelişmeler sadece Türkiye’nin kendi standartlarında değil, uluslararası standartlarda çok önemli. Burada bir müze oluşturmak, çıkan eserlerin sergilenmesi, aynı zamanda nesilden nesle, öğrencilerden profesörlere kadar hem yerel halkın öğrenmesi için en iyi yoldur. Bunun gerçekleşmesi için sizlere elimden gelen bütün katkıyı sunmaya hazırım” şeklinde konuştu.

Ankara, İzmir ve İstanbul gibi şehirlerde dahi olmayan Kayseri’deki fosil müzesinin Türkiye’de bir ilk olacağını ifade eden ABD’li Prof. Dr. Tim White, “Şu anda Ankara, İzmir, İstanbul’da olmayan bir müzedir. Özel fosillere ait bir müze yok, Kayseri’deki müze, Türkiye’de bir ilk. Bu gelişmenin içerisinde olmak benim için büyük bir onurdur. Bu ekipte, kazıyı yapan bütün üyeler çok yetenekli ve değerli, yaptıkları çalışmalar da çok önemli” dedi.

Öte yandan dünyaca ünlü ABD’li Prof. Dr. Tim White, beraberindeki bilim insanları ile Kayseri’de bulunan fosil kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Bütün çalışmalarının Afrika’da sürdüğünü ifade eden White, Afrika’daki, tarih öncesi yaşamış prehistorik hayvanların faunası ile Anadolu’da yaşamış olanlarla karşılaştırmaya ve buradaki tarih öncesi prehistorik faunasını görmeye geldiklerini belirterek, şöyle konuştu:

“Aslında bütün çalışmalarım Afrika’da sürüyor ama Afrika’daki çalışmalarım sonucunda bulduğum bulgular oradaki tarih öncesinde yaşamış prehistorik hayvanların faunası. Amacım onları burada Anadolu’da yaşamış olanlarla karşılaştırmak ve buradaki tarih öncesi prehistorik görmek. Büyük ölçüde birbiri arasındaki bağlantıları anlamak aynı zamanda da. Beni Türkiye’de çalışan meslektaşlarım çağırdığı zaman geldiğimde daha önce Bilim Merkezi’nde gördüğüm o devasa fosiller, dünyada eşi benzeri olmayan fosiller ve aynı zamanda buraya gelip burada tabakaların içerisinde gördüğüm fosiller karşısında hayran kaldım. Bu inanılmaz bir çalışma.”

Kayseri’de bulunan fosillerin dünyada eşi benzeri olmayan fosiller olduklarını ifade eden White, “Aynı zamanda Bilim Merkezi’nde orada çocukların ziyaretini görmek beni çok heyecanlandırdı. Müze önemli bir etmen. Şimdi biz burada ne yapıyoruz? Bilim yapıyoruz. Ama müzeyle yaptığımız şey nedir? Müzedeki örnekleri sergileyerek yaptığımız şey ise bunu halka, eğitime, çocuklara kazandırmak. Buraya birçok araştırmacı gelecek. Belki burada büyüyen çocuklar bu işe ilgi duyacak, jeolog olacak, paleontolog olacak ve kendi yerelindeki tarih öncesi canlıların varlığını öğrenecek. Bu, burası için büyük bir kazanım. Bu sadece eğitim için değil, bunun aynı zamanda ekonomik bir kazanımı var. Burası sadece Türkiye’de yaşayan Türkiye vatandaşlarına değil, aynı zamanda uluslararası, buraya gelen turistlere sunulabilir, onlar burası hakkında önemli bilgiyi edinebilir, öğrenebilir ve inanılmaz bir heyecan oluşur ki bu konuda çok heyecanlıyım. Buradaki profesyonel takım çalışması bunları ortaya çıkardı ve müze açılışında buraya gelmek istiyorum” diye konuştu.

Berkeley Üniversitesi’nde görev yapan bilim insanı İspanyalı Dr. Laura Snchez ise kazı çalışması bölgesine geldiğinde çok heyecanlandığını dile getirerek, “Burada Profesör Tim White ile birlikte fosilleşmenin nasıl oluştuğu, burada ne tür bir faunanın olduğu, buradaki jeomorfolojinin nasıl gerçekleştiği, aynı zamanda sadece paleontoloji değil burada insanlardan kalmış yüzeyde arkeolojik kalıntılarda buluyoruz. Ben bu verilerin hepsini bir araya getirip buranın bütünsel bir hikâyesini, coğrafik bilgi sistemleri metodolojileri içerisinde oluşturmaya çalışacağım. Burada çok profesyonel bir ekip çalışıyor. İnanılmaz iyi korunmuş fosiller ve inanılmaz güzel bir lokalite burası. Çok heyecanlandım burayı görünce, böyle beklemiyordum. Belediye başkanına destekleri için çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir ekip çalışması olmuş burada. Burada bir müzenin kurulabilmesi için bütün her şey elimizde. Sadece bunları bir araya getirip bu müzede sergileyeceğiz. Bunun da çok faydalı olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Tim White’ın Amerika Berkeley Üniversitesi'nde paleontoli dalında profesör olarak görev yaptığını ve dünyada bir numara olduğunu dile getiren Prof. Dr. Okşan Başoğlu da “Bizlerin de hocası oldu çok şanslıyız ve onun buraya gelmesi inanılmaz bir şeydi bizim için. Biz fotoğrafları gönderdik çok beğendi, bir program ayarladı. İki posdoktora yardımcıyla buraya geldiler, inceleme yaptılar” dedi.

Prof. Dr. Okşan Başoğlu devam eden kazı çalışmalarında yoğun bir şekilde fosilleri çıkarmaları gerektiğini vurgulayarak kazı bölgesi ile ilgili elde ettikleri yeni bilgileri aktardı.

Prof. Dr. Cesur Pehlevan ise önümüzdeki günlerde sistematik kazıların devam edeceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

“Önemli bir fosil lokasyonu burası zaten bundan önceki kazı sezonlarında elde etmiş olduğumuz fosillerin restorasyonları ve onarımları devam ediyor. Konu ile ilgili hocalarımızın ve belediyenin katkılarıyla açılacak olan Paleontoloji Müzesi’nde buradan elde edilen o megafauna dediğimiz fillerin, gergedanların ve zürafaların kafatasları, alt çeneleri, hem bilim insanlarının hem de yöre halkının dolayısıyla da Kapodakya bölgesinde yaşayan insanların ilgisine, bilgisine sunulacak. 7,5 milyon yıl öncesi doğa tarihine açmış olduğumuz bu pencereden tekrar izleyecek insanlar. Geçmişte yaşam nasıldı ve nasıl canlılar vardı. Bu değişim nereye gidiyordu. Bunları rahatlıkla izleyebilecekler. Onun için çok önemli. Önemli olduğunu düşündüğümüz bir alan burası. Çalışmalarımız devam ediyor. Çok güzel şeyler bulacağımızı ve bilim dünyasındaki ilgililerle paylaşacağımızı düşünüyoruz.”

Kazı bölgesine gelme amacını, ekibin bir parçası olarak meslektaşlarıyla önemli fosillerin, hem korunması hem de bilimsel çalışmalarının yapılması olduğunu dile getiren Finlandiya’daki Oulu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ferhat Kaya aynı zamanda da belediye başkanı ve bürokratların desteği ile kurulan müzenin çalışmalarını yapmak için geldiklerini kaydetti. Kaya, dünyada bir paleontoloji projesine destek veren böyle bir yerel yönetim görmediğini belirterek, “Şu anda inanılmaz bir destek var Kayseri’de. Ben dünyada bir paleontoloji projesine destek veren böyle bir yerel yönetim görmedim. Avrupa’dan, Finlandiya’dan geliyorum ama orda da yok bu. Bu anlamda eş benzeri olmayan bir örnek işbirliği diyebiliriz. Bu da inanılmaz heyecan verici. Burada olmaktan mutluluk ve gurur duyuyorum” dedi.

