Yahyalı’da Yuları Mahalle Konağı hizmete açıldı

Yahyalı Belediyesi, ilçe merkezine 9 km mesafede bulunan Yuları Mahallesi’ne yaptırdığı Mahalle Konağı’nı düzenlendiği törenle hizmete açtı.

Açılış törenine Yahyalı Kaymakamı Metin Eyyüpkoca, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşma yapan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, “2014 yılında Büyükşehir Yasası ile Mahalle statüsü kazanan 29 köyümüzün 27’sinde mahalle konağımız bulunmaktadır. Sadece 2 mahallemizde mahalle konağımız hizmete girmedi. İnşallah Çamlıca ve Denizovası Mahallelerinde de mahalle konağımızı en kısa zamanda yaptırıp, hizmete açacağız. İnşallah konağı olmayan mahallemiz kalmayacak. Bugün açılışını yapacağımız mahalle konağında muhtarlık ofisi, toplantı salonu ve muayene odası bulunmaktadır. Diğer mahalle konaklarımızda da bu üç güzellik bir aradadır. Emeği geçen ekiplerime yürekten teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde de yapımı tamam mahalle konaklarının kurdelesini birlikte keseceğiz. Bu ilçede biz ibadet aşkıyla çalışıyoruz. Oy kaygısı ya da birileri beğensin diye değil. İnsanlara “Allah Razı Olsun” dedirtebilmek, bizim için her şeye değer. Önümüzde Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Bu bizim için çok önemli. Biz oy için geldiğimizde yüz akı ile gelmek isteriz. Sizlere hizmet etmiş bir başkan olarak burada olacağım. Mahalle konağımız hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Yahyalı Kaymakamı Metin Eyyüpkoca ise konuşmasında, “Burayı yaptırarak sizlerin hizmetine sunan belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah bu tür hizmetlerin sayısı artar. Mahalle sakinlerimize hayırlı olsun” İfadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yapılan dua ve kurdele kesimi ile tören sona erdi.

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