Kadir Canpolat: "Devletimizin yanında olduğumuzu göstermek adına fikir alışverişi yapacağız"

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kayseri'ye gelen Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat; "Ülkemizin ve devletimizin yanında olduğumuzu göstermek adına devlet erkanı ve siyasi erkan ile birlikte fikir alışverişi yapacağız" dedi.

Kentteki temaslarına Kayseri Valiliği ziyaretiyle başlayan Başkan Kadir Canpolat ve beraberindekiler burada Vali Yardımcısı Şemseddin Erkaya ile görüştü. Daha sonra Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın'ı ziyaret eden heyet, Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkanlığı'nın organize ettiği programa katıldı. Başkan Canpolat burada BBP İl Başkanı Nizamettin Şafak ile görüş alışverişinde bulunurken temaslarına; Kocasinan Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve Sultan Sazlığı'nı ziyaret ederek devam etti.

Kentteki temasları hakkında bilgiler veren Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, "Kayseri; Türkiyemizin kültür mirasçılığına sahip çıkan şehirlerden bir tanesidir. Bugün buraya kültür ziyareti gerçekleştiriyoruz. İlk ziyaretimiz tabi ki valilikte. Daha sonra siyasi il başkanları ve kamu yetkilileriyle kültürel anlamda bilgi alışverişi yapacağız. Bununla alakalı Osmanlı Ocakları'nın, Osmanlı Medeniyetine sunacağı katkılarda fikir alışverişi yaparak birlikte sürece katkı sağlayacağız. Medeniyete hep beraber sahip çıkmanın formüllerini ve yaklaşan 2023 seçimlerindeki Türkiye'nin girmiş olduğu atmosferin bilgisini vereceğiz. Ülkemizle alakalı ciddi anlamda endişeler var; ülkemizin, devletimizin yanında olduğumuzu göstermek adına siyasilerle birlikte fikir alışverişi yapacağız" dedi.

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