Develi’de Tiyatro Şenliği sona erdi

Develi Belediyesi’nin destekleriyle Mustafa Aksu Kültür Merkezinde düzenlenen tiyatro şöleni bugün de ortaokullar için ücretsiz sahnelenen “Kül Kedisi Sindirella” oyunuyla sona erdi.
Ortaokul öğrencilerinin yoğun olarak katıldığı oyun üç seans olarak sahnelendi ve çıkışta Develi Belediyesinin ikramları dağıtıldı. Eğitimöğretimin tatile gireceği bu son haftada öğrencilere hoş vakit geçirmek adına böylesi bir etkinlik düzenlediklerini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Dün ilkokullarımız bugün de ortaokul öğrencilerimiz için oynanan oyunlarımız büyük ilgi gördü. Çocuklarımızın yüzünü güldürmek en büyük motivasyon kaynağımız. İnşallah kültürsanat etkinliklerimiz devam edecek. Bir eğitimöğretim sezonunu başarıyla tamamladığınız için hepinizi tebrik ediyor, hepinize iyi tatiller diliyorum” dedi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.