Kayseri'de kayıp Sevil cinayetinin şüphelileri adliyede (2)

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TUTUKLANDILAR

Kayseri'de, 2 yıldır kayıp olan Sevil Kutlu'yu (24) öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan eski sevgilisi Yakup K. ile onun eşi R.K. ve babası A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-06-16 18:34:26



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