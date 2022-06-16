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Hırsızlık suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı

İHA

Hırsızlık suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı

Kayseri’de polis ekiplerinin yaptığı operasyonda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şahıs ile hırsızlık suçundan 14 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Kentteki farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 'Kasten yaralama’ suçundan 5 yıl hapis cezası olan M.Q.H., 'Dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası olan A.T., 'iftira' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası olan U.K., 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası olan E.İ. ve ‘silahla tehdit' suçundan 2 yıl 1 ay 15 hapis cezası olan S.A.'yı yakaladı. Düzenlenen operasyonda ayrıca, 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ ve ‘elde veya üstte bulunan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık’ suçundan 14 yıl 5 ay hapis cezası olan Y.B. de yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar yapılan işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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