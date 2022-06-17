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Büyükşehir, üretim ve istihdamı artırmaya yönelik bir protokole daha imza attı

İHA

Büyükşehir, üretim ve istihdamı artırmaya yönelik bir protokole daha imza attı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), Kayseri Mobilyacılar Marangozlar ve Döşemeciler Odası ile Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi arasında “Nitelikli İş Gücü, İstihdam ve Eğitimine İlişkin” İşbirliği Protokolü imzalandı.
Büyükşehir Belediyesi, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında, yerel yönetim hizmetlerinin yanı sıra ticaret ve endüstri merkezi olan kentte, üretim ve istihdamın artırılması noktasında işveren ve iş arayanlara destek amaçlı çalışmalarını da büyük bir özveri ve gayretle sürdürüyor. Bu çerçevede Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile ORAN, KAYMEK, Kayseri Mobilyacılar Marangozlar ve Döşemeciler Odası ve Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi arasında, Kayseri ili içerisinde iş arayan vatandaşlar ile iş gücü ihtiyacı olan işletmelerin, Kayseri Kariyer Merkezi platformu aracılığıyla iş gücü istihdamına katkı sağlamasını amaçlayan “Nitelikli İş Gücü, İstihdam ve Eğitimine İlişkin” İşbirliği protokolü imzalandı.
Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleşen protokol imza törenine, KAYMEK Yönetim Kurulu Başkanı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, Kayseri Mobilyacılar Marangozlar ve Döşemeciler Odası Başkanı ve Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci katıldı.
Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak kurumların birlik ve beraberlik içerisinde çalışmasını çok önemsediklerini vurgulayarak, “Allah razı olsun şehrimiz için önemli katkılarda bulunuyorsunuz. Birlik ve beraberlik içerisinde yapmış olduğumuz çalışmalarda bu şehirde bereketi, huzuru ve güzel hizmetleri beraberinde getiriyor” dedi.
Daha güzel işler yapabilmek adına KAYMEK A.Ş. tarafından, iş arayan ve işveren arasındaki ilişkiyi daha fazla geliştirmek adına yapılan Kariyer Merkezi çalışmasına değinen Öztürk, “Bu çalışmamız bütün kurum ve kuruluşlar arasında ilgiyle karşılandı ve çok güzel hizmetlere vesile oldu inşallah. İstihdam konusunda bütün organize sanayilerimizde, serbest bölgemizde ciddi atılımlar yaptık. Mesleki eğitim anlamında da KAYMEK A.Ş.’miz hakikaten şehrimizin adeta altıncı üniversitesi gibi çalışma yapmaktadır. Bu protokollerin hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah’tan temenni ediyorum. İnşallah güzel hizmetler vereceğiz. Hem istihdama hem insanların mutluluğuna katkıda bulunacağız” şeklinde konuştu.
Kayseri Mobilyacılar Marangozlar ve Döşemeciler Odası Başkanı ve Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya da sektörde hem hizmet anlamında hem de üretimde çok ciddi bir istihdam açığı bulunduğunun altını çizerek, “Başkanımıza ve Büyükşehir Belediyemize sektörümüz adına teşekkür ediyoruz. İnşallah KAYMEK’lerimiz aracılığıyla hem ilçelerimizde hem de şehrimizin en ücra köşesine kadar iş arayan, çalışmak isteyen, özelliklede bayanlarımızı mobilya sektöründe istihdam etmek istiyoruz. Bu protokolle beraber odamıza bağlı olan üyelerimizin personel açığını, kalkınma ajansımızla beraber vereceğimiz eğitimlerle, Büyükşehir Belediyemizin ve KAYMEK öncülüğünde, inşallah onları istihdam etmek istiyoruz. Çok güzel bir protokol olacak inşallah” diye konuştu.
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ise Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ‘mobilyanın başkenti Kayseri’ tabirini hatırlatarak, “Protokolümüz hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten Kayseri Türkiye’de mobilyada bir numara. Bizlerde kalkınma ajansı olarak genç istihdam temamız doğrultusunda mobilya sektöründe ihtiyaç duyulan iş gücünü KAYMEK A.Ş. odamız ve kooperatifimizle beraber eğitimler verip, işverenle talep edeni buluşturup ortak bir potada mobilyadaki katma değeri, ihracatı, istihdam oranını artırma hedefiyle bu protokolü imzalıyoruz” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından taraflar “Nitelikli İş Gücü, İstihdam ve Eğitimine İlişkin” İşbirliği Protokolü’nü imzaladı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ve katılımcılar protokol imza töreni sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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