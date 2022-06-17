Kayseri 1. Amatör Küme C Grubu: Sungur FK: 9 - Yeşilhisar Belediyespor: 0

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Kayseri 1. Amatör küme C grubu maçında grup lideri Sungur FK, rakibi Yeşilhisar Belediyespor'u 90 yendi.

Stat: Erkilet 2 Nolu

Hakemler: Birtan Ekren, Murat Ahi, İbrahim Bayram

Sungur FK: Mehmet Can Keser, Emircan Yıldırım, Yusuf Ekici, Sait Mert Akgöz, Erdin Kaynar, Erhan Vurdam, Cengiz Eşme, Murat Kıraç, Berkay Arı (Avni Gümüştepe), Mehmet Ali Öncü, Halil Aladağ (Ali Rıza G.)

Yeşilhisar Belediyespor: Furkan Alıcı, Kadir Şimşek, Abdulsamet Kös, Üzeyir Çelik, Berat Bekdikli, Ahmet Bolat, Ahmet Fındık, Hamza Arı, Şükrü Eken, Mehmet Yenel, Emre Somuncu

Goller: Halil Aladağ dk.7, Sait Mert Akgöz dk.11 ve 14, Cengiz Eşme dk. 25, 60 ve 81 Berkay Arı dk.36, Avni Gümüştepe dk.52, Ali Rıza dk.80 (Sungur FK)

Kırmızı Kart: Emre Somuncu dk.75, Kadir Şimşek dk.76 (Yeşilhisar Belediyespor)

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