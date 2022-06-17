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Kayseri'de 314 bin 161 öğrenci karne heyecanı yaşadı

İHA

Kayseri'de 314 bin 161 öğrenci karne heyecanı yaşadı

Kayseri'de 20212022 eğitim öğretim yılını tamamlayan 314 bin 161 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi.
Kayseri'de 2021/2022 Eğitim Öğretim 2. Yarı Yılı Karne Dağıtım Töreni Talas Binbaşı Mahmut Şahin İlkokulunda yapıldı. Törene; İlçe Kaymakamı Yaşar Dönmez, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Talas Belediye Meclisi Başkanvekili Ragıp Dost, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Karne dağıtım töreninde protokol üyeleri öğrencilerle bir süre sohbet ederek heyecanlarına ortak oldu. Protokol üyeleri, 1. ve 2. sınıflar ile özel eğitim gören çocuklara karnelerini verdi. İl Milli Eğitim Müdürü Teltik, tatile giren öğrencileri tebrik etti.
Bin 113 okulda 314 bin 161 öğrenci ile birlikte 21 bin 122 öğretmen de 20212022 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle yaz tatiline girdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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