KAYMEK’ten muhteşem yılsonu programı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) 20212022 EğitimÖğretim Yılı KAYMEK Yıl Sonu Programı düzenledi. Video konferans ile programa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileterek, yakın zamanda Kayseri’ye geleceği müjdesini verdi.

Kentte mesleki eğitim ve kursların öncü kuruluşu KAYMEK A.Ş. yoğun bir eğitimöğretim yılını daha geride bıraktı. Bu çerçevede Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde 20212022 EğitimÖğretim Yılı, KAYMEK Yıl Sonu Programı gerçekleştirildi. Programa Ankara’da bulunan Başkan Büyükkılıç, video konferans yöntemiyle katılırken, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Aile ve Sosyal Hizmetler Kayseri İl Müdürü Cüneyd Özdemir, ilçe milli eğitim müdürleri ve daire başkanları, KAYMEK eğitmenleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda video konferans yöntemiyle konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Her ne kadar uzakta olsam da gönlüm sizlerle, başarınızla ve sizlerin sevinciyle. Her birinizin alnında öpüyor, tebrik ediyorum” dedi.

6 bin yıllık geçmişi ile kadim medeniyetler şehri Kayseri’nin adeta açık hava müzesi olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Bizleri seven ve bizlere güvenen annelerinize, babalarınıza teşekkür ediyorum. 5 tane üniversitesi ile 80 bin civarında üniversite öğrencisi ile 300 binin üzerinde ortaöğrenim öğrencisi ile bizim geleceğimiz olan, bizlere inşallah ışık saçacak olan siz sevgili gençlerimizin şehri Kayseri. Genç dostu Kayseri. Yaptığımız yatırımlarla daha da şehrimizi güzelleştirmek, sizlere layık olma yönünde gayretler gösteriyoruz” diye konuştu.

Büyükkılıç, gerek çevreci, gerek yeşili önemseyen, gerek imar uygulamalarındaki konforu arttıran yaklaşım ile gerekse de ulaşımdaki sıkıntıları en aza indirgeyen gayretleri ile Kayseri’yi endüstrinin, ticaretin, sporun, kültürün, eğitimin ve turizmin merkezi haline getirmek için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileten Başkan Büyükkılıç, yakın zamanda kendisinin Kayseri’ye geleceği müjdesini vererek, şöyle konuştu:

“Umarım Kayseri’mize teşrif ettiğinde Kayseri’mize yakışır şekliyle onu karşılamak, ağırlamak, uğurlamak ve onun önerdiği ilkelere sahip çıkmak hepimizin olmazsa olmazı olacaktır. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız, genç dostu Kayseri’mizi seviyor, zaten elinden aldığımız ödül ile de Kayseri’miz de ona layık olmaya çalışıyor. İnşallah bu anlayış içerisinde sizleri sadece bir harfe sığdıran olarak değil, tam aksine teknofest gençliği olarak görmek istediğini de ifade ettiğini ben buradan tekrar onun adına, değerli büyüğümüzün adına paylaşmak istiyorum.”

Başkan Büyükkılıç, gönül belediyeciliği anlayışı ile KAYMEK eliyle eğitim, kültür, sanat faaliyetleri ile Kayseri’nin gelişimine katkı sağladıklarını vurgulayarak, “Gençlik Merkezlerimizde sunduğumuz kurs hizmetleriyle, değerler eğitimleriyle, kulüp faaliyetleriyle, sosyal, sanatsal, kültürel etkinliklerle, yarışmalarla ve sosyal sorumluluk projeleriyle ülkemizin geleceği olan siz gençlerimizin gönlüne dokunmak, bizi mutlu etmektedir. Tarih şuuru gelişmiş, milli, manevi yönü güçlü, vatan sevgisiyle dolu, üretken, çalışkan, azimli, başarılı yani tam anlamıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın tanımlamasında olduğu gibi teknofest gençliği olarak sizleri yetiştirmeye gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.

Kayseri’nin adeta ödüller şehri olduğunu da hatırlatan Büyükkılıç, “Aldığımız ödüllerle de şehrimizi daha iyi noktaya taşımaya, bu ödüllere layık olmaya gayret ederken, bu ödülleri almamıza vesile olan Kayseri Büyükşehir Belediyemizin ekibine özellikle teşekkür ediyorum. 16 ilçe belediyesi ile el ele gönül gönüle vermek suretiyle dayanışma içerisinde bir berekete vesile olması anlayışıyla sizlere layık olmaya çalıştığımızı paylaşıyorum” dedi.

KAYMEK aracılığıyla 32 bin öğrenciye ücretsiz eğitim verdiklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, konuşmasında “20212022 yıl sonu programıyla eğitim öğretim sezonunda ne kadar faydalı işler yaptığımızı bir kez daha gördük. KAYMEK olarak şehir merkezimizde ve tüm ilçelerimizde 39 tesisimizle hizmetimizi yürütmeye devam ediyoruz. Kurs merkezlerimizde 8 bin 543 kursiyere, gençlik merkezlerimizde 6 bin 553 öğrenciye, ilçelerimizin sosyal yaşam merkezlerinde 11 bin 145, UZEM ile 5 bin 25 öğrenci ve kursiyerimiz olmak üzere toplam 32 bine yakın yavrumuza ücretsiz eğitim hizmeti verdik” ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, gençlere yönelik hizmetlerinin daha da gelişerek devam edeceğini belirterek, şunları söyledi:

“Seminerlerle, work shoplarla, sosyal sorumluluk projeleriyle, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle bir yılda yaklaşık 150 bin yavrumuza, canımıza dokunduk. Gençlere yönelik hizmetlerimizi her geçen gün daha da arttıracağız. Göz bebeğimiz olan gençlerimize hizmeti çok önemseyen ve insan odaklı hizmetlerimize daha zengin içeriklerle sizlerin hem gönlünde yer etmeyi hem de sizleri geleceğe taşımayı önemsediğimi belirtiyorum. Sizleri çok seviyorum, sizlerin başarısı ailenizin, şehrimizin, ülkemizin başarısıdır. Her birinizin alnından ayrı ayrı öpüyor, sağlıklı, iyi tatiller diliyoruz.”

Başkan Büyükkılıç’ın konuşmalarına öğrenciler ve aileleri tarafından büyük alkışlarla destek verildi.

Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da 40’a yakın şubede binlerce öğrenciyle beraber, bir nevi mezuniyet töreni yapıldığını belirterek, “Şimdiye kadar yapmış olduğunuz çalışmalar ve sanatla değerler silsilesinde şu ana kadar koymuş olduğunuz çalışmalardan dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Başta bu çalışmalara liderlik eden Büyükşehir Başkanı’mız, değerli abimiz Dr. Memduh Büyükkılıç’a ve KAYMEK ile ilgili bütün idarecilerimize, öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Binlerce öğrencinin Büyükşehir Belediyesi çatısı altında verilen kurslardan istifade ettiğine değinen AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis ise gençlerin başarısının ve gayretlerinin ülke için çok önemli olduğunu söyledi.

Programda, KAYMEK Gençlik Merkezi öğrencileri, ellerinde Türk bayraklarının yanı sıra, ‘Memduh Başkanım Teknofest kuşağı size minnettar’, ‘Biz gençler sizi çok seviyoruz’ yazılı dövizler taşırken, öğrenciler KAYMEK Yıl Sonu Programı’nı doyasıya coşkuyla yaşadılar.

Program çerçevesinde KAYMEK öğrencileri tarafından koro, tiyatro, halk oyunları gösterileri, sergi sertifika töreni gerçekleştirildi. Ayrıca protokol tarafından Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde Değer Gençlik projesi çerçevesinde eğitim alan gençlerin hazırladıkları sergilenen ürünler de incelendi.

