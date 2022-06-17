ERÜ Veteriner Fakültesi’nde 25. yıl etkinliği düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi tarafından 25. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Fakülte konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Veteriner Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Nejat Aydın ile akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci, Veteriner Fakültesi’nin 25. Yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Fakülte hakkında bilgiler veren Dekan İnci, “Erciyes Üniversitesi’nin bütün birimleriyle topyekûn çok hızlı gelişmesine paralel olarak Veteriner Fakültesi de yüksek gelişme hızına ulaşmayı başarmıştır. Fakültemizde her anabilim dalının bağımsız hem öğrenci uygulama ve hem de araştırma laboratuvarı vardır. Bu laboratuvarlar en son gelişmiş teknoloji ile donatılmıştır. İleri teknolojik donanımlar, simülasyon ve dijitalleşme, animasyon imkan ve kabiliyetine sahip laboratuvarlarımızda bilimsel araştırma ve kanıta dayalı ve ilk gün becerilerine odaklı ileri yüksek eğitimöğretim yapılmaktadır. Demokrasiye olan mutlak inancımızla, saha becerisi kazanmış, alanında yetkin, entelektüel ve prestij sahibi mezunlar vermeye gayret ediyoruz. Hedefimiz, her yıl öğrenci profilimizi geliştirerek üst seviyelere taşımaktır. Bu hedef doğrultusunda azim ve kararlılıkla çalışıyoruz” dedi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da etkinlikte yaptığı konuşmasında Veteriner Fakültesi’nin ileri teknolojik ve donanımlı bir fakülte olduğuna dikkat çekti. Rektör Çalış, şunları kaydetti:

“Erciyes Üniversitesi 44 yıllık mazisi ile köklü ve gelenekleri olan bir üniversite. Üniversitemiz, araştırma üniversiteleri arasında sekizinci sırada yer alan üniversite. Tabiki hedefimiz ilk beşte yer almak. Bunun için de gayret ediyoruz. Erciyes Üniversitesi olarak geçen yıl YÖK tarafından 5 yıl tam akredite olan bir üniversiteyiz. Bunun ile de ne kadar gurur duysak azdır.”

Erciyes Üniversitesi’nin başarıdan başarıya koşuğunun altını çizen Rektör Çalış, “Bugün etkinlik çerçevesinde konferans verecek olan Prof. Dr. Aykut Özdarendeli hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Covid19’a karşı geliştirilen yerli aşımız TURKOVAC ile Dünya da sayılı ülkelerden biriyiz. Bu başarının da Erciyes Üniversitesi’nden çıkması da bizim için çok önemli ve gurur verici” şeklinde konuştu.

Rektör Çalış’ın konuşmasının ardından Veteriner Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Nejat Aydın fakültenin kuruluşu hakkında bilgiler verdi.

Etkinlik, ERAGEM Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’nin “TURKOVAC Aşı Çalışmaları” konulu konferansının ardından plaket takdimi ile sona erdi.

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