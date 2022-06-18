Yozgat'ta yük treninin vagonu devrildi; seferler aksadı



Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA)YOZGAT'ta, yük treni vagonunun raydan çıkarak devrilmesi sonucu AnkaraKayseri demir yolu ulaşıma kapandı. Otobüslerle Kayseri'ye getirilen Ankara-Diyarbakır seferi yolcuları, ek seferler ile gidecekleri kentlere gönderildi.

Kaza, saat 16.40 sıralarında Şefaatli ilçe girişinde meydana geldi. KayseriYeşilhisar/ Karabük seferini yapan demir madeni yüklü treninin vagonu, raydan çıkarak devrildi. Tren yolu ulaşıma kapanırken, kazada yaralanan olmadı. AnkaraDiyarbakır seferi yolcuları kaza nedeniyle beklemek zorunda kaldı. Kaza yerine gelen Yozgat Valisi Ziya Polat, tren bekleyen yolculara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

YOZGAT VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Yozgat Valiliği'nce sosyal medyadan yapılan yazılı açıklamada, "KayseriYeşilhisar/ Karabük seferini yapan ve demir madeni taşıyan yük treninin saat 16.40 sularında Şefaatli ilçemiz girişinde vagonlarından bir tanesinin devrilmesi sonucu tren hattı ulaşıma kapandı. Olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı" ifadelerine yer verildi.

OTOBÜSLERLE KAYRESİ'YE GETİRİLDİLER

Yaşanan kaza sonrası treni bekleyen yolcular, otobüslerle Kayseri'ye getirildi. Bir süre Kayseri Garı'nda bekleyen çok sayıda yolcu, çıkarılan ek tren seferinde yerlerini aldı. Kayseri'de hazırlanan yolcu treni ile vatandaşlar gidecekleri kentlere gönderildi.

Öte yandan, ekiplerin kapanan yolda çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-06-18 01:21:58



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