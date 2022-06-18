Çocuk yazarlar kitap yazdı

Kayseri Refika Küçükçalık Ortaokulu Matematik Öğretmeni Selçuk Tütak; İzmir’de sınıf öğretmenliği yapan Kübra Aslan ve Mehmet Uyaroğlu ülke genelinde değişik il ve ilçelerde öğrenim gören ilkokul ve ortaokul öğrencilerini bir araya getirerek ‘Küçük Yazarların Büyük Hikâyeleri 2’ adında projelerini hayata geçirdi.

Proje çerçevesinde 36 öğrenci; ‘Çocuk Yazar Ekspresi’, ‘Hayalci Kalemler’ ve ‘ Parlayan Küçük Kalemler’ adında üç kitap yazdı. 3 gönüllü öğretmen önce Türkiye genelinde yazma becerilerini geliştirmek ve bir esere sahip olmak isteyen öğrencileri tespit etti. Öğretmenler; ailelerinin de desteklerini alarak süreci planlayarak, öğrencileri kitap yazma konusunda bilgilendirerek yazma becerileri kursunu tamamladı. 5 ay devam eden sürecin ardından 3 farklı kitap çıktı. Kitapların çıkmasının ardından çocuk yazarlar önce sınıf öğretmenlerine, okul müdürlerine ve birçok bürokrata kitaplarını imzalayıp takdim etti.

Proje Koordinatörü Zeki Kayhan; yazar çocukların ileride ünlü birer yazar olmaları ve ülkenin adını her yerde duyurmalarının önünü açmak için söyleşilere başlanacağını, merkezi yerlerde imza günü etkinliklerinin yapılacağını da söyledi.

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