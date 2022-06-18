Gençlerin kavgasında kan aktı: 1 ölü

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Kayseri'de gençler arasında çıkan kavgada bıçaklanan 18 yaşındaki şahıs hayatını kaybederken, olayın şüphelisi 16 yaşındaki genç tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan Şirintepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, gençlerin arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Çıkan kavgada M.K. (16) yanındaki bıçak ile E.S.K.'ya (18) saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan E.S.K., kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisinde hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri de, M.K. ile birlikte kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden M.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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