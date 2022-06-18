Kayseri protokolü 'Gesi Bağları'nı söyledi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç’tan İHA’ya övgü: “Bu görüntü dünyaya yayılacak”

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Kayseri Valiliği ve KUMSmall AVM iş birliğinde düzenlenen 'Eğlenceli Bir Anlatımla Hayatımız İletişim' konulu söyleşiye katılan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin ‘Gesi Bağları’ türküsünü söyledi.

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