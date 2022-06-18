Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Barış Manço caddesi üzerinde 38 YY 845 plakalı otomobil ile 38 ADV 475 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin kazayı bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralanan 2 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Yapılan incelemelerin ardından otomobiller, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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