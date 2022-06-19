Kayserispor'un yeni teknik direktörü Çağdaş Atan kente geldi



İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA)- Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor´un prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Çağdaş Atan, bu sabah kente geldi.Yeni sezon öncesi teknik direktör arayışları sonrasında Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına varan Yukatel Kayserispor, genç teknik adamı Kayseri'ye getirdi. Sabah havayolu ile Kayseri´ye gelen Çağdaş Atan´ı takım genel menajeri Yunus Akbulut ile bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar Atan´a üzerinde Kayserispor ile anlaştıktan sonra yaptığı açıklamadaki "Hayallerimiz bütçelerden büyük." sözlerinin yazılı olduğu çiçek verdi. Çağdaş Atan´ın resmi imzayı yarın atması bekleniyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Çağdaş Atan'ın havalimanından çıkışı ve karşılanmasıFOTOĞRAFLDHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2022-06-19 09:26:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.