Kayseri’de YKS heyecanı 2’inci oturumla devam etti

Kayseri’de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2’inci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile devam etti.

Türkiye genelinde 3 milyonun üzerinde Kayseri'de ise binlerce öğrencinin katıldığı YKS’nin 2’inci oturumu AYT başladı. Refika Küçükçalık İlkokulu ve Ortaokulunda sınava girecek öğrenciler aileleri ile erkenden okulun yolunu tuttu. Öğrenciler büyük bir heyecanla sınava girerken, onlara eşlik eden aileleri Kuranı Kerim okuyarak, dua etti. Bir yıl boyunca çocuğunun sıkı çalıştığını söyleyen veli Ercan Şahan, “Heyecanlıyız, özellikle ben çok heyecanlıyım. Çocuğumuzla birlikte hazırlandık. Heyecanını yenerse, bir şeyler yapacağına inanıyorum. Sınava giren bütün çocukların sınavda başarılı olmasını isterim. Başarılar diliyorum. Çocuğum hocaları ve bizimle birlikte çalıştı. Çocuğun bütün ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. Son 1 ayda da heyecanını yenmeye çalıştık. İyi hazırlandığımıza inanıyorum. Umarım güzel geçer” ifadelerini kullandı.

Bir başka veli Nagihan Kelek ise, “Biz aile olarak çok heyecanlıyız. Sisteme göre inşallah iyi bir yer gelir. İyi bir sonuç gelir. Biz tıp istiyoruz. İnşallah hayırlısı olsun. Sınava çalıştı. 12 yıldır buna hazırlanıyor diyebilirim. Öyle bir hazırlık süreciydi. Elinden geleni yaptı. Bakalım gerisi takdiri ilahi. İnşallah bütün çocukların bölümleri en iyisi olur” dedi.

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