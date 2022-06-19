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Başkan Büyükkılıç, Vali Çiçek'e Milli Mücadele Müzesi'nde brifing

İHA

Başkan Büyükkılıç, Vali Çiçek'e Milli Mücadele Müzesi'nde brifing

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’e Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi’nde tarihi ve kültürel alanda yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında brifing verdi.
Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek, Türkiye’nin en modern müzeleri arasında yer alan Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi’nde gerçekleşen istişare ve bilgilendirme toplantısına Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek’in yanı sıra, Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ile daire başkanları katıldı. Toplantı öncesi, Vali Çiçek ile Başkan Büyükkılıç’a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Müzeler ve Tarihi Yapılar Yönetim Müdürü Fehmi Gündüz, tarihi bina hakkında bilgiler verdiler. Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi’ne ve müzenin yer aldığı Tarihi Kayseri Lisesi binasına hayran kalan Vali Gökmen Çiçek, müzenin eğitim kısmını da ziyaret ederek, Turgut Özal ve Hulusi Akar gibi önemli isimlerin gençlik yıllarındaki bal mumu heykellerinin yer aldığı örnek sınıfı gezdi. Sakarya Savaşı’nda cephede şehit olan son sınıf öğrencilerinin diplomalarını da ilgiyle inceleyen Vali Çiçek ile Başkan Büyükkılıç, müzedeki Kurtuluş Savaşı'na ve Anadolu'nun milli mücadeleye katkısına ilişkin materyaller ve milli mücadele kahramanlarının hakkında detaylı bilgi aldılar. Vali Çiçek ile Başkan Büyükkılıç, Sakarya Savaşı devam ederken Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Ankara’dan Kayseri’ye taşınmasının konuşulduğu dönemde Kayseri’ye gönderilen meclis kürsüsünün önünde poz verdi. Burada açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek, “Hafta sonu mesaimizde belediye başkanımızın, Büyükşehir Belediyesi’nin kültürel, tarihi, sosyal ve sportif alanda yaptıkları çalışmaların, programlanması, planlanması ve yaptıkları eserlerin durum ile ilgili toplantıya katıldık” dedi.
Toplantının tarihi Kayseri Lisesi’nde yapılmasının kendisi için farklı bir güzellik olduğunu söyleyen Vali Çiçek, “Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız teknik elemanlarıyla ‘sizi bilgilendirelim, şehrimize geldiniz, biz nelerle uğraşıyoruz, neleri yapıyoruz, nelerin koordinesi gerekiyor, onunla ilgili bilgi alışverişinde bulunalım’ dedi. Bunu Kayseri Lisesi’nde yapması ayrıca benim için farklı bir güzellik oldu. Kayseri Lisesi her zaman içimizde bir yara, içimizde bir hasretin, vuslatın simgesidir. Milli Mücadele’de birçok kahramanlık hikâyesi bu okuldan öğrencilerle yazıldı. Sakarya Savaşı’na giden öğrencilerin tamamının şehit olduğunu biliyorduk” diye konuştu. Vali Gökmen Çiçek, Başkan Büyükkılıç’ın ve Büyükşehir Belediyesi’nin Kayseri için çok büyük çalışmalar yaptığını belirterek, şöyle konuştu;
“Bu lisede belediye başkanımız teknik elemanlarını da alarak, bizleri de davet ederek, bizi yaptıkları çalışmalar ile bilgilendirdiler. Çok büyük çalışmalarını gördüm, eserler gördüm. Şehrin her noktasında, sadece merkezde değil, ilçelerinin en ücra noktasına kadar Büyükşehir Belediyesi’nin kültürel eserlerle ilgili çalışmalarını gördüm. Bunların birçoğunun tarihi ve kültürel anlamda yapıldığını gördüm. Bu harcanan çalışmaların, emeklerin reklama dönmeyeceği, kimsenin bilgisi olmayacağı halde, kültürel tarihimize önemli katkı sunacak eserlerin de gün yüzüne çıkarılma çalışmalarını memnuniyetle müşahede ettim. Gerçekten Büyükşehir Belediye Başkanımıza, hem bu yaptıkları çalışmalarla ilgili, hem bizleri bilgilendirdikleri hem de bu olayları ‘birlikte çalışalım, Kayseri birlikte çalışmanın şehridir’ anlayışıyla bize brifing verdikleri için teşekkür ederim.”
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise, Vali Çiçek ile birlikte, tarihi doku ile kültürel eserlerle ilgili yaptıkları çalışmaları ve yapılması gerekenleri paylaştıklarını vurgulayarak, “Sayın valimize geldiği günden beri şehrimize olan ilgisinden, hassasiyetinden, konulara olan yaklaşımından, bizlerle işbirliği halinde bu şehri her alanda daha iyi noktaya taşıma kaygısından dolayı hem tebrik hem de teşekkür ediyorum. Uyumlu şekilde bizler de çalışmalarımızı sürdürmek amacıyla kendilerine brifing verdik, tarihi doku ile kültürel eserlerle ilgili yaptığımız çalışmaları ve yapılması gerekenleri paylaştık” şeklinde konuştu. Kayseri’nin bir açık hava müzesi olduğunu, aynı zamanda kadim medeniyetler şehri olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, açıklamasında şunları söyledi;
“Kayseri, milattan önce 4 bin yıla kadar giden ticaretin merkezi olan bir şehirdir. Böyle bir süreç içerisinde değişik medeniyetlerin ürünü olan Mimar Sinan’ın bu şehrinde yaptığımız, yapacağımız eserleri paylaşmak en doğal çalışmalarımızdan birisidir. Tarihi dokuyu hem korumak hem de geleceğe taşımak amacıyla birlikte çok güzel işler yapacağız. O açıdan değerli valimize teşekkür ediyorum. Birlik, beraberlik anlayışı içerisinde tarihimize, kültürümüze sahip çıkma yönünde çalışmaları sürdüreceğiz. Ekibimizi de hem gayretli hem de deneyimli çalışmalardan dolayı kutluyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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