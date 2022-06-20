Başkan Büyükkılıç’tan ‘Erciyes’ Zirvesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç’tan ‘Erciyes’ Zirvesi

İHA

Başkan Büyükkılıç’tan ‘Erciyes’ Zirvesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kış sezonunu tamamlayan Türkiye’nin ve dünyanın en önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi’nde 20222023 sezonu hazırlıkları ile ilgili kurmaylarıyla birlikte bir toplantı düzenledi.
Başkan Büyükkılıç, Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Ali Hasdal, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı ve ilgili daire başkanlarının katıldığı toplantıda Erciyes Kayak Merkezi ile ilgili çalışmaları masaya yatırdı. Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıda açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, uluslararası standartta güvenli bir merkez olan Erciyes Kayak Merkezi’nin 20222023 sezonuna hazırlıkları ile ilgili değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’ye böyle bir eseri kazandırdığı için teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, “Daha önceki yıllarda yapılan çalışmalara ilave olarak yatırımlar ve ihtiyaçlara cevap verecek çalışmalar ile Erciyes Kayak Merkezi’nin standardını daha da yükselten ve beklentilere cevap veren konuma gelme yönünde irade gösterdik. Her şeyden önce şehrimize böyle bir eseri kazandıran çok değerli bakanımız Mehmet Özhaseki’ye teşekkür ediyoruz. Hakikaten buradaki yapılan çalışmalar ile artık dünyada kendisinden söz ettiren yegâne kayak merkezi” dedi.
20212022 kış sezonunda yaklaşık 100 milyon Euro’luk bir ticaret hacminin gerçekleştiğini vurgulayan Büyükkılıç, “Aynı zamanda Yüksek İrtifa Merkezi çalışmalarıyla da burada sadece kış turizmine yönelik değil, yaz ve diğer mevsimlerde de gerek bireysel gerekse grup sporlarıyla ilgili kampların yapılmasına fırsat verecek çalışmalar ile Erciyes’imizin anılması yönünde gayret gösteriyoruz. Geçtiğimiz sezon içerisinde yaklaşık 100 milyon Euro’luk bir ticaret hacminin oluştuğunu şehrimize ve ülkemize kazanım sağladığını, 2 milyon civarında ziyaretçinin Erciyes Kayak Merkezi’mizi ziyaret ettiğini tespit etmiş durumdayız” diye konuştu.
Başkan Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi ve çevresinde yapılan çalışmaları Kayseri’nin amiral gemisi olarak nitelendirerek, “Daha önce hatırlanacağı üzere Rusya, Ukrayna, Çekya, Belarus, Polonya gibi ülkelerden charter seferleriyle turistlerimiz gelmekteydi. Standart olarak gerçekten çok üst düzey olmasından kaynaklı olarak da diğer ülkelerden de şehrimize kayak amaçlı ya da Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nden yararlanmak isteyen, kamp yapmak isteyen takımlarla ilgili çalışmalar hızla devam etmekte. Emeği geçen ekibimize teşekkür ediyorum. İnşallah Kayseri’mizin adeta amiral gemisi olarak nitelendirdiğimiz böyle bir turizm odaklı çalışmanın hem Kapadokya bölgemize, hem şehrimize hem ülkemize büyük bir kazanım sağlayacağını paylaşmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tomarza Kapalı Spor Salonu ve İlçe Stadı yenilendi
YEREL HABERLER Tomarza Kapalı Spor Salonu ve İlçe Stadı yenilendi
Çaldıkları otomobille villaya hırsızlığa gelince yakalandılar Biri attı, diğeri aldı
YEREL HABERLER Çaldıkları otomobille villaya hırsızlığa gelince ...
Başkan Cabbar'dan Kurban Bağışı Kampanyasına destek
YEREL HABERLER Başkan Cabbar'dan Kurban Bağışı Kampanyasına destek
Yaralı leylek ve yavru kerkenez emin ellerde
YEREL HABERLER Yaralı leylek ve yavru kerkenez emin ellerde
Otomobiller çarpıştı: 2 Yaralı
YEREL HABERLER Otomobiller çarpıştı: 2 Yaralı
Kayseri'nin Cumhuriyet Başsavcısı değişti Abdulkadir Akın Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı oldu
YEREL HABERLER Kayseri'nin Cumhuriyet Başsavcısı değişti Abdulkadir ...
Kayseri protokolü şehit babalarını ziyaret etti
YEREL HABERLER Kayseri protokolü şehit babalarını ziyaret etti
Safiye Soyman ve Faik Öztürk hayranlarıyla buluştu Kumsmall AVM'de Sarma Yarışması düzenlendi
YEREL HABERLER Safiye Soyman ve Faik Öztürk hayranlarıyla ...
Talasgücü 'Halil Aslan ile devam' dedi
YEREL HABERLER Talasgücü 'Halil Aslan ile devam' dedi
Kızılırmak'ta ölü bulunan Murat, toprağa verildi
YEREL HABERLER Kızılırmak'ta ölü bulunan Murat, toprağa verildi
Çiçekçilerde babalar günü sessizliği Çiçekçi Mehmet Bener: “Anneler Günü ve Sevgililer Günü’ne kıyasla Babalar Günü’nde düşüş oluyor”
YEREL HABERLER Çiçekçilerde babalar günü sessizliği Çiçekçi Mehmet ...
Turan Mahallesi'nde 'Şükür Duası' yapılarak pilav ikram edildi
YEREL HABERLER Turan Mahallesi'nde 'Şükür Duası' yapılarak pilav ...
Başkan Büyükkılıç, Vali Çiçek'e Milli Mücadele Müzesi'nde brifing
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, Vali Çiçek'e Milli Mücadele ...
Başkan Çolakbayrakdar, modern kurban kesim ve satış yerinde
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar, modern kurban kesim ve satış ...
Yahyalı’dan Afrika’ya futbolla uzanan sevgi yolu
YEREL HABERLER Yahyalı’dan Afrika’ya futbolla uzanan sevgi yolu
Yahyalı Kaymakamlığı Kurumlar Arası Futbol Turnuvası Sona Erdi
YEREL HABERLER Yahyalı Kaymakamlığı Kurumlar Arası Futbol Turnuvası ...
Murat Avcı Dünya Şampiyonası’na hazırlanıyor
YEREL HABERLER Murat Avcı Dünya Şampiyonası’na hazırlanıyor
Başkan Çolakbayrakdar: "Gece gündüz azimle çalışıyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar: "Gece gündüz azimle ...
Büyükşehirden günde 500 ton asfalt
YEREL HABERLER Büyükşehirden günde 500 ton asfalt
Uzmanından ‘zehirli hayvan’ uyarısı Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül: “Yazın müstakil eve göç edecekler ev içinde ve çevrede temizliğini yapmalı” “Otluk ve ormanlık alanda uzun çorap ya da çizme giyilmeli”
YEREL HABERLER Uzmanından ‘zehirli hayvan’ uyarısı Kayseri Veteriner ...
Sedat Kılınç’tan 'sıfır faizli kredi' önerisi Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç: "Devletimiz ihtiyaç sahibi ve dar gelirli insanlara sıfır faizli konut kredisi verirse bizde maliyetine daire yapmaya, inşa etmeye hazırız" "Bu dönemde 0.99 gerçekten sektöre gerçekten çok büyük katkı sağlıyor"
YEREL HABERLER Sedat Kılınç’tan 'sıfır faizli kredi' önerisi Sedat ...
Çağdaş Atan, Kayseri’ye geldi
YEREL HABERLER Çağdaş Atan, Kayseri’ye geldi
Kayseri’de YKS heyecanı 2’inci oturumla devam etti
YEREL HABERLER Kayseri’de YKS heyecanı 2’inci oturumla devam etti
Talas'ta asfalt yenileniyor, sökülenler altyapı oluyor
YEREL HABERLER Talas'ta asfalt yenileniyor, sökülenler altyapı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.