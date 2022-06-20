Restoran Kafeler Dijitalleşiyor Projesi Kayseri’de tanıtıldı KESOB Başkan Yardımcısı Altan Aydemir: “Restoran Kafeler Dijitalleşiyor Projesi ile esnaf, pratik önerileri öğreniyor”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Google.org ve Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) iş birliğinde düzenlenen program ile ‘Restoran Kafeler Dijitalleşiyor Projesi’ Kayseri’de tanıtıldı.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen tanıtım etkinliğine KESOB Başkan Yardımcısı Altan Aydemir, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alan, yönetim kurulu üyeleri ve oda temsilcileri katıldı. Düzenlenen projedeki eğitimler çerçevesinde işletmelerin haritalara kayıt süreçleri, doğru yemek fotoğrafları için ipuçları, dijitalde promosyon ve kampanya, müşteri yorumlarını yanıtlama gibi başlıklarda eğitimler verilecek. Eğitimleri tamamlayarak sertifika alan işletmeci ve çalışanlara çekilişle 100 adet tablet hediye edilecek.

Yapılacak eğitimlerle ilgili açıklama yapan KESOB Başkan Yardımcısı Altan Aydemir, “Bildiğiniz gibi pandemi döneminde evlere servis dönemi başladı. Siparişlerin artık dijital ortamlardan verilmesi gündeme geldi. Daha çok kazanmak için esnafımızın dijital ortamlarda, sosyal medyada yer alması gerektiği ortaya çıktı. Bu projeyle Türkiye'deki restoran ve kafelerin dijital dünyada daha görünür ve rekabetçi hale gelmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Proje çerçevesinde, dijital beceri eğitimlerine yönelik oluşturulan www.esnafakademi.org eğitim portalı oluşturuldu. Kullanıcının ihtiyaçlarına göre bir öğrenme deneyimi sunan esnafakademi.org eğitim portalı, aynı zamanda mobil uyumlu olarak tasarlandı. esnafakademi.org portalında bulunan dijital pazarlama, arama motoru pazarlama, sosyal medya pazarlama ve yeni normalde pazarlama modülleriyle işletmeler hemen hayata geçirebilecekleri pratik önerileri öğreniyor. Eğitimler çerçevesinde işletmelerin haritalara kayıt süreçleri, doğru yemek fotoğrafları için ipuçları, dijitalde promosyon ve kampanya, müşteri yorumlarını yanıtlama gibi başlıklarda eğitimler bulunuyor. Restoran Kafeler Dijitalleşiyor Projesi'nin Kayseri uygulamasının hayırlı uğurlu olmasını diliyor, başta TESK yöneticileri olmak üzere, oda başkanlarımıza, Ticaret Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Siz değerli esnafımıza faydalı olmasını diliyorum” dedi.

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