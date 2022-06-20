Hastanede karne heyecanı ‘Karnemi istiyorum’ dedi, İl Milli Eğitim Müdürü karnesini odasına kadar götürdü

Kayseri’de hastanede tedavisi devam eden 5’inci sınıf öğrencisi İkranur, karne heyecanını hastane odasına yaşadı. Karnesine kavuşan öğrencinin heyecanı, objektiflere yansıdı.

Kayseri’de İbrahim Tennuri Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencisi İkranur Yücel, evlerinin bahçesinde oynadığı sırada duvardan düştü. Karaciğeri parçalanan talihsiz öğrenci, Erciyes Üniversitesi Çocuk Hastanesi’nde tedavi altına alındı. 17 gün yoğun bakımda kalan Yücel, daha sonra servise alındı. Burada gözünü açar açmaz karnesini soran İkranur Yücel’e karnesini İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik götürdü. ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Doç. Dr. Fatih Horozoğlu, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, okul müdürü ve öğretmeni ile İkranur Yücel’i tedavi gördüğü ERÜ Çocuk Hastanesi Adölesan Servisi'ndeki odasında ziyaret eden Teltik, öğrenciye hediyeler ile birlikte karnesini ve takdir belgesini verdi. Burada konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, “İkranur öğrencimiz yaklaşık 25 gün önce karaciğer rahatsızlığından dolayı hastanemize gelmiş ve tedavi görmüş. Sene sonu işlemleri yapılırken çocuğumuzun karnesi alma imkanı olmamıştır. İlk uyandığı günde karnesini sormuş. Bizde karnesini buraya getirelim ve kendi ellerimize verelim istedik. İkranur’u da burada iyi gördük, maşallah yüzü gülüyor. İlgilenen herkese teşekkür ediyorum” dedi. ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Doç. Dr. Fatih Horozoğlu da, İkranur’u tebrik ederek başarılar dilerken, minik İkranur da karnesine kavuştuğu için mutlu olduğunu kaydetti.

İkranur daha sonra karnesini inceledi.

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