Başkan Büyükkılıç’tan ERÜ Tıp Fakültesi Başhekimine ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Doç. Dr. Fatih Horozoğlu’na da nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Doç. Dr. Fatih Horozoğlu’nu makamında ziyaret ederek, çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ziyarette yaptığı konuşmada, Erciyes Üniversitesi’nin insanlığın gururu olduğunu vurgulayarak, “Ülkemizin ve dünya insanlığının gururu olan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanemizin kıymetli başhekimini hayırlı olsun vesilesiyle ziyaret ediyoruz. Kendisine, ekibine başarılar diliyorum. Sağlıklı, hayırlı inşallah hizmet vermesini temenni ediyorum” dedi.

Doktor bir başkan olarak en güzel dayanışma örneklerini sergilediklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Üniversitemizde, hastanemizde ilişkilerimizi daha üst seviyeye taşımak, onların hizmetkârı olmak adına birlikte çalışacağımızı umuyor. Meslektaşımıza, dostumuza, hocamıza ekibine başarılar diliyorum. Allah mahcup etmesin. Hayırlı hizmetlere vesile kılsın” diye konuştu.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin yeni başhekimi Doç. Dr. Fatih Horozoğlu ise Başkan Büyükkılıç’ın ziyaretinden dolayı çok memnun olduklarını belirterek, “Şehrimizin yıllardır mahalli idaresinde en büyük hizmetlere vesile olmuş bir başkanımız olarak ziyaretinizden dolayı memnun olduk. İnşallah hep beraber eksikliklerimiz olursa sizlerle kapatmak isteriz. Bu güzide şehre hizmetimiz olsun istiyoruz. Allah muvaffak etsin inşallah” ifadelerini kullandı.

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