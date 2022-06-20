Melikgazi, spor dalında yaza hızlı giriş yaptı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile protokol imzalandığını belirterek, belediyeye ait tesislerde ortak bir çalışma başlatıp, spor faaliyetlerinin yaygınlaştırılması için yeni bir adım attıklarını söyledi.

Melikgazi Belediyesi’nin yaza hareketli girdiğini yaz ayının çok daha keyifli ve spor dolu geçeceğini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “Okulların tatil olmasıyla birlikte yazın belediye olarak birçok faaliyet düzenleyeceğiz. Müzik, eğitim, spor olsun birçok alanda etkinliğimiz var. Bu sene ilk defa Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzle güzel bir protokol imzalayarak ortak çalışma yapacağız. Bu çerçevede Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz bize antrenörleri tahsis edilecek. Farklı mahallelerdeki tüm sosyal tesislerimizi bu spor etkinlikleri için kullanacağız. Her yaş grubundan çocuklarımızı sporla bir araya getireceğiz. Biliyorsunuz günümüzün hastalığı internet. Çocuklarımız enerjilerini atamıyor eve hapis kalıyorlar. Bu yaz inşallah Melikgazi'deki çocuklarımız dışarı çıkacaklar, basket oynayacaklar futbol oynayıp, yüzebilecekler. Toplam 65 branşta bu müsabakalar ve eğitimler devam edecek. Yaz kurslarımıza başvuru yapmayı unutmayın. Gençlik Spor İl Müdürümüz İlhan Beye ve ekibine teşekkür ederim. Sporda daha iyi yere gelmek için çalışmalarımız devam edecek. Hayırlı olsun” dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı ise, “Melikgazi yaza hareketli giriyor. Melikgazi Belediyemiz ile ortak protokolde bir çalışma yapıyoruz. Gençlerimize, çocuklarımıza tesislerimizi sonuna kadar açıyoruz. Heyecan ve ilgi duyulan tüm branşlar burada mevcut. Yoğun bir talep var. İnşallah Melikgazi sporla coşacak. Herkesi bekleriz” diye konuştu.

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