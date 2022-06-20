Kayseri Şeker’den ‘Turhal Şeker Fabrikası’ açıklaması

Kayseri Şeker tarafından, Turhal Şeker Fabrikası’nın son ödeme taksiti ile ilgili açıklama yapılarak, son taksit ödemesine dair banka dekontu paylaşıldı.

Kayseri Şeker tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Uygulamaları ve vizyonuyla pancar tarımı ve şeker sektöründe öncü bir rol üstlenen Kayseri Şeker, pancar tarımının ve şeker sektörünün güçlü bir aktörü olarak, yoluna emin adımlarla devam etmektedir. Sürekli gelişimi ve büyümeyi ilke edinen Kayseri Şeker, 2018 yılında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ihale ile Turhal Şeker Fabrikası’nı, 569 milyon TL’ye bünyesine katan tek çiftçi kuruluşu olmanın, haklı gururunu yaşamıştır. 110 milyon 528 bin 250 TL tutarındaki son taksitini de, 7 Haziran 2022 tarihinde ödemiştir. İlgili ödemenin banka dekontu kamuoyunun bilgisine sunulmak üzere ektedir. 8 Haziran 2022 tarihinde, Turhal Şeker Fabrikası’nda düzenlediğimiz törenle, Kayseri ve Tokat illerinden çok değerli devlet adamları ile birlikte, Sayın Tokat Valisi ve İl protokolünün yanı sıra, binlerce çiftçimiz son taksiti ödeme sevincimize ortak olmuştur. Maalesef, sosyal medya üzerinden yalan ve iftirayı yaşam tarzı haline getirmiş, bir güruh, yine sahneye çıkmış ve son taksitin ödenmediği yalanını fütursuzca, dillendirmeye başlamışlardır. Bu yalan ve iftirayı, bazı basın kuruluşları da, sütunlarına taşımıştır. Muhatabımız; çiftçide, toplumda karşılığı bulunmayan, yalan ve iftiradan beslenen, amacı geçmişte olduğu gibi ranttan başka bir şey olmayan bu güruh değil, başta aziz çiftçilerimiz olmak üzere törenimize katılan hepsi birbirinden kıymetli devlet adamlarımız ve konuklarımızdır. Bu değerli konuklarımıza olan saygımızdan ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına açıklama yapma gereği duyulmuştur. Kayseri Şeker, çiftçisinden aldığı güç ve destekle özelleşecek ilk şeker fabrikasına da taliptir. Çiftçimize 4. fabrikayı kazandırmak öncelikli hedefimizdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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