Çağrı Can Tanrıbilir, Talasgücü Belediyespor'da

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Talasgücü Belediyespor, yeni sezon öncesi Kayseri Emar Grup FK’dan Kayserili kaleci Çağrı Can Tanrıbilir’i kadrosuna kattı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Talaasgücü Belediyespor 20222023 sezonu öncesi transferlere başladı. Sarı lacivertliler dış transferde geçen sezon BAL ekiplerinden Kayseri Emar Grup FK forması giyen tecrübeli kaleci Çağrı Can Tanrıbilir’i transfer etti. Futbola Kayseri Yolspor'da başlayan ve ardından Kayserispor, Afyonkarahisar, Anadolu Üsküdarspor, Bağcılarspor, Çorumspor FK, Gölcükspor, Silivrispor, Tokat Erbaaspor, Düzcespor, Tuzlaspor, Pazarspor ve Kayseri Emar Grup FK forması giyen 32 yaşındaki Çağrı Can Tanrıbilir, yeni sezonda Talasgücü Belediyespor forması giyecek.

Talasgücü Belediyespor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kayserimizin yetiştirdiği ve profesyonel liglerde sergilediği performans ile adından söz ettiren kaleci Çağrı Can Tanrıbilir ile anlaşma sağladık. Takımımıza ve oyuncumuza hayırlı olsun” denildi.

